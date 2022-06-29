Умер "золотой голос Израиля" Павел Кравецкий

В среду, 29 июня, стало известно, что в возрасте 85 лет в Израиле умер известный актер и певец Павел Кравецкий.

Павел Кравецкий родился 1 января 1937 года. Окончил актёрскую студию при Ленинградском ТЮЗе.

В 1967 году вместе с Иосифом Кобзоном и Вадимом Мулерманом стал лауреатом Всесоюзного конкурса песни.

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До репатриации в 1990 году в Израиль, записал песни и романсы более чем к тридцати фильмам, объехал с концертами многие страны мира, был одним из любимых певцов В.Соловьева-Седого, С. Баснера, Э.Колмановского и других композиторов.

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Кравецкий, уже спустя неделю после приезда в Израиль, выступил с концертом в Иерусалиме и с тех пор его голос постоянно звучал с эстрады, в операх, спектаклях, оперетте и на радио. Его называли "золотым голосом Израиля".

Он снимался и пел в фильмах "Щит и меч" (1968), "Фронт без флангов" (1974), "Блокада" (1974, 1977), "Дни Турбиных" (1976), "По семейным обстоятельствам" (1977), "Рождённая революцией" (1977), "Под небом Вероны" (2004), "Ван Гоги" (2018) и др.

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См. интервью Павла Кравецкого изданию "Вести" (2018 год, беседовала Полина Капшеева)

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Песни в исполнении Павла Кравецкого