29 июня будет утвержден законопроект о роспуске Кнессета, Лапид станет премьер-министром

Поздно вечером 29 июня Кнессет проголосует во втором и третьем чтениях за роспуск парламента. Сразу после утверждения закона о роспуске, премьер-министром Израиля станет глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Закон о паритетном правительстве, утвержденный в 2021 году, предусматривает автоматический переход власти к Лапиду без дополнительных голосований или утверждений. Лапид сохранит за собой должность министра иностранных дел. Глава "Ямина" Нафтали Беннет, в свою очередь, останется сменным премьер-министром и будет координировать "иранский вопрос".

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Будущий премьер-министр не планирует изменений в составе кабинета министров, так как для передачи портфелей необходимо голосование на пленарном заседании, и у коалиции нет там большинства.

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В настоящий момент продолжается голосование по законопроектам, утверждение которых было согласовано между коалицией и оппозицией. Одновременно за кулисами предпринимаются попытки прийти к соглашению по некоторым законопроектам, не вошедшим в пакет договоренностей. Прежде всего, речь идет о законопроекте о строительстве метро. В "Ликуде" требуют от коалиции согласиться на предлагаемую блоком Нетаниягу дату выборов – 25 октября – в обмен на утверждение этого законопроекта. К настоящему моменту договоренность не достигнута, однако крайне резкая критика, которая звучит в связи с возможным замораживанием проекта строительства метрополитена, вероятно подтолкнет стороны к компромиссу.

Еще один закон, по поводу которого нет договоренности – закон, необходимый для присоединения Израиля к программе безвизового режима с США. Накануне посол США в Израиле Томас Найдс беседовал с депутатами Кнессета и просил их утвердить этот закон, чтобы не замораживать процесс подготовки к отмене визового режима между двумя странами.

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Накануне организационная комиссия Кнессета приняла решение выделить в отдельное обсуждение вопрос об увеличении финансирования партий перед выборами. Как сообщалось ранее, коалиция и оппозиция пришли к соглашению об увеличении финансирования партий на общую сумму 31 миллион шекелей. Несмотря на договоренности, партии "Авода" и НДИ заявили протест против этого решения, и вопрос передан на рассмотрение так называемой Общественной комиссии по партийному финансированию, которую возглавляет отставная судья Верховного суда Аяла Прокача. Ожидается, что к полудню комиссия представит свое заключение по поводу договоренностей, достигнутых партиями.

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В связи с большим числом спорных вопросов в Кнессете не исключают, что голосование по роспуску парламента будет отложено на 30 июня. Вероятность этого невысока, так как в коалиции и в оппозиции понимают, что необходимо завершить процесс роспуска Кнессета до 1 июля, чтобы действие израильских законов в Иудее и Самарии было автоматически продлено.