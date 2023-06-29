Израиль не выдворяет из страны граждан России, нарушивших визовый режим, и фактически разрешает им работать

Государство Израиль прекратило рассматривать прошения о предоставлении политического убежища гражданам России и применяет к россиянам так называемую политику "не депортации", которая применяется в Израиле к суданцам и эритрейцам, а также к гражданам Украины, сообщают со ссылкой на осведомленные источники журналисты "Гаарец" Бар Пелег, Лиза Розовская и Амир Тибон.

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Проверка редакции NEWSru.co.il показала, что, как следствие, россияне могут получить временный статус и визу 2-Алеф-5, которая означает так называемую "политику не наказания" в отношении работы. Обладатель такой визы формально права на работу не имеет, но его наниматели и сам он не будут подвергнут санкциям. Такую визу выдают в Израиле выходцам из Судана и Эритреи.

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il Управление регистрации населения заявило, что Израиль такую политику к россиянам не применяет.

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Однако из протокола судебного заседания, на котором рассматривались иски трех граждан России, просивших государство предоставить им временный статус, следует обратное.

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В прошлом июне апелляционный суд, который отвечает за вопросы политического убежища и иммиграции, запросил в МИДе Израиля новое заключение по ситуации в России (предыдущее заключение МИДа было опубликовано в 2019 году), чтобы, опираясь на это заключение, принимать решение о том, можно ли депортировать в Россию граждан этой страны, находящихся в Израиле незаконно. Однако МИД до сих пор не предоставил суду такое заключение, поэтому в ряде случаев суд предоставлял россиянам такой же временный статус, какой получают в Израиле граждане Эритреи и Судана.

В частности, на прошлой неделе было опубликовано решение суда, предоставившего такой временный статус трем российским гражданам, которые приехали в Израиль в качестве туристов еще в 2019 году. В решении суда указано, что, согласно заявлению представителей государства, Израиль временно перестал рассматривать просьбы граждан России о предоставлении в Израиле политического убежища по ускоренной процедуре.

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Эта ускоренная процедура была введена в Управлении регистрации населения в 2019 году. Ускорить процесс рассмотрения просьбы о предоставлении убежища позволяет тот факт, что родная страна просителя считается "безопасной" для жизни и в ней не наблюдается нарушение прав человека.

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Если в ходе процедуры, проходящей в обычном порядке, проситель после подачи первого заявления получает временное разрешение на работу и может находиться в Израиле столько, сколько требуется для государства, чтобы рассмотреть его просьбу (а это может занять и несколько лет), то при ускоренной процедуре проситель разрешения на работу не получает, и рассмотрение его обращения назначается на ближайшие дни.

По данным "Гаарец", мало того, что в отношении граждан России временно отменена ускоренная процедура рассмотрения их прошений об убежище, в обычном порядке их прошения тоже прекратили рассматривать. Осведомленный источник заявил в беседе с "Гаарец", что если Израиль не депортирует Россиян, то нет никакой необходимости проверять их просьбы.

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Представитель министерства внутренних дел, которое являлось ответчиком на суде по вопросу о предоставлении статуса трем гражданам России, отметил в суде (протокол судебного заседания находится в распоряжении нашей редакции), что МВД основывает свои решения на заключении МИДа, однако это заключение не может быть опубликовано, поскольку МИД считает, что его публикация "может нанести ущерб международным отношениям Израиля".

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Судьи пришли к выводу, что если у них на руках нет заключения МИДа, в котором говорится, что относительно 2019 года в России ничего не изменилось и жизни граждан этой страны в случае депортации домой ничего не угрожает, они вынуждены, пока такое заключение не получено, предоставить истцам временный статус.

Редакция NEWSru.co.il после публикации в "Гаарец" обратилась в Управление регистрации населения с просьбой подтвердить, что Израиль применяет к россиянам ту же политику, что к суданцам и эритрейцам. Ответ на наш запрос пока не получен.

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Наша редакция также побеседовала с адвокатом Ариэлем Токовым, представлявшем в суде троих истцов-россиян. Как объяснил нам Токов, фактически теперь все россияне, которые приехали в Израиль после 24 февраля 2022 года, находятся под так называемой временной "групповой защитой" (как в случае с суданцами и эритрейцами) и их депортация невозможна. Мало того, по словам адвоката, если российский нелегал, приехавший в Израиль до начала войны в Украине, подаст в настоящий момент прошение о предоставлении ему статуса политического убежища, он также получит визу 2-Алеф-5, которая позволяет нанимать его на работу, не рискуя санкциями.