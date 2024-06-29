Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 июня: бои в Шуджаийе и удары по целям на юге сектора

В ночь на 29 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Основные боевые действия велись к востоку от города Газа, в районе Шуджаийя.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Шуджаийя, Ад-Дарадж и Зайтун на востоке города Газа; израильские военные осуществляли атаки с применением дронов в Шуджаийе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на западе города Газа; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Шуджаийе.

В центре сектора: источники в Газе сообщали об интенсивной перестрелке в районе "оси Нецарим" к северу от Нусейрата.

На юге сектора: бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Аш-Шакуш, северо-западней Рафаха; ЦАХАЛ наносил удары по целям в районе Аль-Мауаси, северо-западней Рафаха

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 29 июня.