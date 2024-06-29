Иракские и йеменские террористы объявили об ударе по танкеру, шедшему в Хайфу

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в ночь на 29 июня заявила, что выпустила ударные БПЛА в сторону Хайфы. Было объявлено, что операция проведена совместно в йменскими хуситами ("Ансар Алла").

При этом была названа конкретная цель: утверждается, что несколькими БПЛА в Средиземном море был атакован химико-нефтяной танкер Waler, шедший под флагом Панамы в порт Хайфы.

После полуночи около Нагарии были слышны взрывы. Но официальных комментариев по этому поводу по состоянию на утро 29 июня не поступало.

"Исламское сопротивление в Ираке" в последнее время регулярно рапортует о запусках БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля. И всё чаще заявляется о совместных "операциях" с хуситами.

Отношение к заявлениям этой группировки изменилось после того, как ЦАХАЛ подтвердил факт попадания БПЛА в одно из строений на территории военной базы в Эйлате в ночь на 1 апреля, а также после подтвержденного участия проиранских боевиков в Ираке в массированной атаке на Израиль 14 апреля. Позже ЦАХАЛ неоднократно подтверждал перехват "воздушных целей, летевших с востока".

Несколько раз боевиками "Исламского сопротивления в Ираке" утверждалось, что они запустили БПЛА по порту Ашдод, потом утверждалось, что ими был атакован некий морской объект на территории Израиля, затем заявлялось об ударе по хайфскому порту, дважды было заявлено об атаке на аэропорт "Бен-Гурион", были фейковые "атаки" на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и военную авиабазу "Пальмахим", утверждалось, что была атакована "электростанция в Тель-Авиве" и "министерство сионистской оккупационной армии" в Тель-Авиве, а также аэропорт в Хайфе, газодобывающая платформу "Левиатан" и нефтяной терминал в Ашкелоне. Данные заявления ни разу не подтверждались никакими источниками в Израиле. Были и фейковые "удары" по Эйлату. Не подтвердились заявления иракских боевиков об ударах по авиабазе Хацерим около Беэр-Шевы и по военной базе Элифелет к северу от озера Кинерет. Заявляли они также об ударе по несуществующей "базе Йохантен".