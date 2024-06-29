ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане
время публикации: 29 июня 2024 г., 15:29 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 15:29
Бойцы 869-го батальона выявили группу террористов, вошедших в одно из военных зданий "Хизбаллы" в районе Хула (южный Ливан).
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по этому зданию, а также по соседнему зданию, являющемуся частью той же инфраструктуры.
Также ВВС уничтожили террориста "Хизбаллы" в районе Хулы.
Ранее с территории Ливана были выпущены две ракеты, упавшие в районе Мисгав Ам, жертв нет. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла артиллерийский удар по огневым позициям противника.