Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 29 июня, температура немного понизится, но будет жарко – особенно во внутренних и горных районах. На побережье высокая влажность, душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 24-27, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 22-32, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 100-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Во вторник температура немного повысится.