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Израиль

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа наносят интенсивные удары по целям на востоке города Газа

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 29 июня 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 23:00
Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа наносят интенсивные удары по целям на востоке города Газа
AP Photo/Abed Khaled

Источники в Газе сообщают об интенсивных авиаударах ЦАХАЛа по целям на востоке города Газа, одновременно с этим, ведется обстрел из крупнокалиберных орудий.

Врачи Баптистской больницы передали, что из района Зайтун, находящегося на востоке города, были доставлены тела трех убитых. Десятки человек ранены.

На фотографиях, публикуемых жителями сектора, в социальных сетях, можно увидеть, что практически одновременно в Зайтуне были атакованы три объекта, над ними поднимается густой черный дым. Как минимум одна цель атакована в районе Шуджаийя, также расположенном в восточной части города Газа.

Одновременно с этим израильские военные обстреливают из крупнокалиберных орудий цели в районе Ат-Туффа.

Израиль
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