27 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь призвал к немедленному прекращению огня в Газе, заявив, что гуманитарный кризис в секторе достиг "ужасающих масштабов".

Гутерриш сказал: "Конфликт между Израилем и Ираном доминирует в заголовках новостей. Но мы не можем позволить, чтобы страдания палестинцев в секторе Газы были отодвинуты в тень". "После террористических атак ХАМАСа 7 октября, которые я безоговорочно осудил, израильские военные операции создали гуманитарный кризис ужасающих масштабов – более ужасный сегодня, чем когда-либо в этом долгом и жестоком кризисе, – заявил он. – Позвольте мне прояснить: Израиль, как оккупирующая держава, должен согласиться на гуманитарную помощь и содействовать ее оказанию".

По словам Гуттериша, "гуманитарные операции продолжают душиться, более трех месяцев материалы для убежищ и топливо для критически важных служб были заблокированы, врачи вынуждены выбирать, кто получит последнюю упаковку лекарства или последний аппарат искусственной вентиляции легких, сами сотрудники гуманитарных организаций голодают".

Вскоре последовал ответ израильского МИДа: "Обвинение Израиля в неудачах ООН и преступлениях ХАМАСа – это не ошибка, а преднамеренная тактика. На сегодняшний день GHF предоставил более 46 миллионов порций еды непосредственно палестинским гражданам, а не ХАМАСу. Однако ООН делает все возможное, чтобы противостоять этим усилиям. Поступая так, ООН присоединяется к ХАМАСу, который также пытается саботировать гуманитарные операции GHF. Армия обороны Израиля никогда не нападает на мирных жителей, и любой, кто утверждает обратное, откровенно лжет. Именно ХАМАС намеренно нападает и убивает сотрудников гуманитарной организации GHF – преступление, которое ООН до сих пор отказывается осудить – а также мирных жителей, которые пытаются получить помощь от GHF. Теперь ООН должна решить: предпочитает ли она сохранить свою монополию и систему, которая выгодна ХАМАСу, тем самым продлевая войну, или она все же заинтересована в доставке гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе?"