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Израиль

В Газе ликвидирован боевик "Исламского джихада", причастный к резне 7 октября 2023 года

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 29 июня 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 10:36
В Газе ликвидирован боевик "Исламского джихада", причастный к резне 7 октября 2023 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили, что в воскресенье, 28 июня, на севере сектора Газы был нанесен авиаудар, в результате которого был ликвидирован Захэр Барахм Халиль Абу Салем, боевик террористической организации "Исламский джихад".

По данным ЦАХАЛа и ШАБАКа, Абу Салем участвовал во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября 2023 года, принимал участие в похищении израильских граждан из их домов и в удержании заложников.

В сообщении также сказано, что на протяжении войны, в том числе в последнее время, Абу Салем пытался осуществлять атаки против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

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