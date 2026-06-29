Внимание, розыск: пропал 42-летний Дмитрий Игнатенко из Ашдода

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 42-летнего Дмитрия Игнатенко, жителя Ашдода. Последний раз его видели дома 27.06.2026.

Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, карие глаза, обрит налысо. На нем были шорты.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100 или в отделение полиции в Ашдоде по номеру 08-638-7222.