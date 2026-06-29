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Израиль

Внимание, розыск: пропал 42-летний Дмитрий Игнатенко из Ашдода

Розыск
время публикации: 29 июня 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 17:01
Внимание, розыск: пропал 42-летний Дмитрий Игнатенко из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 42-летнего Дмитрия Игнатенко, жителя Ашдода. Последний раз его видели дома 27.06.2026.

Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, карие глаза, обрит налысо. На нем были шорты.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100 или в отделение полиции в Ашдоде по номеру 08-638-7222.

Израиль
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