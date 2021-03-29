Требование Ганца привело к отмене заседания правительства. Минздрав обвиняет его в безответственности

В понедельник, 29 марта, в 12:00 должно было состояться заседание правительства, на котором планировалось обсудить выделение бюджета на закупку вакцины от коронавируса, а также дополнительных средств на борьбу с эпидемией. Однако после того, как Бени Ганц потребовал внести в повестку дня дополнительный вопрос: назначение постоянного министра юстиции, заседание правительства было отменено.

Сайт Ynet написал, что в партии "Кахоль Лаван" полагают, что с обсуждением повестки дня, предложенной минздравом и минфином, можно подождать. В партии Бени Ганца считают, пишет Ynet, что правительство могло бы воспользоваться деньгами уже из утвержденного бюджета или предпринять шаги, которые приведут к увеличению бюджетного дефицита.

В "Ликуде" заявили, что "из-за любви Ганца к должностям" Израиль может лишиться вакцины, в которой нуждаются израильтяне для третьего этапа вакцинации.

Сайт "Мако" приводит слова гендиректора министерства здравоохранения Хези Леви, который говорит о том, что в Европе предпринимаются усилия для того, чтобы помешать продаже вакцины в Израиль до тех пор, пока в странах ЕС не будет закончена вакцинация. По его словам, перенос завтрашнего заседания правительства может негативно отразиться на доступе Израиля к вакцине на несколько лет вперед.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн в своем Facebook написал, что "вопиющая безответственность министра Ганца" привет к серьезным последствиям. Эдельштейн перечисляет, что произойдет, если правительство не проголосует за выделение средств на медицину. В его списке содержится семь пунктов. В частности, будет прекращен перевод денег различным лабораториям, будет прекращена закупка реагентов, без которых невозможно проведение анализов. Не будет средств на проведение эпидемиологических расследований, будет приостановлена программа "Маген Исраэль", штаб которой руководит борьбой с эпидемией, у государства не будет средств, чтобы оплатить хранение вакцин.