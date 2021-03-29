Совбез Израиля опубликовал новую карту террористических угроз для израильтян за границей

В связи с постепенным снятием ограничений на международный туризм израильский штаб по борьбе с террором, входящий в Совет национальной безопасности, опубликовал новую карту террористических угроз для туристов из Израиля.

В своей публикации штаб упоминает взрыв у израильского посольства в Нью-Дели 29 января текущего года, за которым стоит Иран. По оценке штаба, в ближайшее время Иран продолжит предпринимать активные попытки нанести удар по израильским объектам, особенно в мусульманских странах и в других странах, граничащих с ним.

Также угрозу представляют организации всемирного джихада, такие как "Исламское государство", с упором на страны Африки и Азии. Не исключены и попытки терактов против израильских объектов и в Европе.

Максимальный уровень угрозы

Афганистан, Египет (Синайский полуостров), Индия (Кашмир), Ирак, Иран, Йемен, Ливан, Ливия, Нигерия (северные районы страны), Россия (Чеченская республика), Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, Филиппины (остров Минандао и архипелаг Сулу)

Красный уровень угрозы

Алжир, Буркина-Фасо, Джибути, Индонезия (провинции Западное Папуа, Сулавеси, Суматра, Ачех, Ява), Камерун (север страны), Кения (Найроби и побережье), Демократическая республика Конго (восточные и северные районы и округ Касаи на юге), Кот д'Ивуар, Мавритания, Малайзия, Мали, Мозамбик (район Кабо-Дельгадо), Нигер, Пакистан, Сенегал (восточные районы страны), Таиланд (южные провинции), Того, Тунис, Турция, Чад (западные районы страны)

Оранжевый уровень угрозы

Бахрейн, Грузия, Египет, Индонезия, Иордания, Катар, Кения, Кувейт, ОАЭ

Желтый уровень угрозы Азербайджан, Демократическая республика Конго (центр и запад страны), Марокко, Нигерия, Оман, Эфиопия