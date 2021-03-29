Ольга Кравченко: "Создатели фильма "Тень истины" извинились передо мной"

Ольга Кравченко, известная как А.К. в деле об убийстве Таир Рады, в своем "твиттере" написала, что создатели документального фильма "Тень истины", извинились перед ней.

Спустя короткое время она дописала: "Извиняюсь. Исправляю текст. Я не получала извинений от создателей "Тени истины".

קיבלתי התנצלות מיוצרי צל של אמת.

חלילה לא על הרס חיי ושמי. בואו לא נגזים הם לא כאלה חשובים.

אבל הם כן התנצלו על חוסר צניעות בחגיגות על דמי.

סליחה. מתקנת נוסח.

*לא קיבלתי התנצלות מיוצרי צל של אמת* – אולה קרבצנקו (@Ola_kravchenka) March 29, 2021

Этот "твитт" появился после того, как режиссер Йотам Гендельман, сценарист Ари Пинес и кинопродюсер Мика Тимор в интервью 12-му каналу сказали, что такое большое внимание в сериале было уделено А.К. для того, чтобы подчеркнуть наличие множества нестыковок при расследовании убийства, потрясшего всю страну, особенно относительно того, что касается вопросов, оставшихся после вынесения приговора Роману Задорову.

Возможно, именно эти слова были восприняты Ольгой, как "извинение".

В понедельник, 29 августа, Кравченко опубликовала еще один "твитт". Она сообщила, что собирает деньги на свою защиту. И опубликовала ссылку на сайт, через который происходит сбор средств. Кроме того, на сайте опубликован анонс документального фильма "Тень уважения", который готовится выпустить корпорация "Кан".

Отметим, что две недели назад Кравченко впервые дала интервью под своим настоящим именем и со своей фотографией, в котором заявила, что никогда не признавалась своему бойфренду в том, что убила девочку. По ее словам, его обращение в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

Напомним, 6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

В 2019 году полиция допросила женщину, известную как А.К. (Ольгу Кравченко), по делу об убийстве школьницы Таир Рады. Поводом для допроса стал иск самой А.К., который она подала против своего бывшего сожителя, распространявшего, согласно иску, ложную информацию о том, что А.К. якобы призналась ему в убийстве. Согласно протоколам допроса, которые публиковали Ynet и "Едиот Ахронот", А.К. точно не помнит, что именно ему говорила, однако уверена, что не могла признаться в убийстве Таир Рады.

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как А.К.

Ожидается, что через две недели суд объявит, состоится ли пересмотр дела Романа Задорова.