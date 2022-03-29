"Одинокий волк" во власти. Израильский графолог анализирует изменения почерка Путина

В 1992 году заместитель мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин был задержан на паспортном контроле в аэропорту Борисполь, ему запретили въезд в Украину. Тогда он написал письмо в СБУ, где в числе аргументов своей лояльности указал, что является давним другом страны, "интересовался историей убийства Степана Андреевича Бандеры", осуждает действия агента КГБ Сташинского и поддерживает "стремление братского украинского народа к построению собственного демократического государства".

В 2021 году копия этого письма была передана на проверку известному израильскому специалисту Инессе Гольдберг на предмет графологического заключения: автор письма и нынешний президент России – один и тот же человек? Выводы эксперта были однозначны: оба почерка принадлежат одному и тому же лицу. Однако в структуре личности, по мнению графолога, произошли значительные изменения.

Инесса Гольдберг – член правления израильского Общества научной графологии, судебный эксперт, преподаватель, основоположник русскоязычного направления графоанализа и одноименного международного Института Графоанализа.

В прошлом результаты ее исследований публиковались многими, в том числе российскими СМИ.

Беседовала Ирина Алексеева.

В популярных статьях можно прочитать, что графологический анализ – это наполовину наука, наполовину искусство. Насколько достоверными могут быть выводы, сделанные на его основе?

Психологический анализ почерка опирается на научный подход и знания. Это обычная психодиагностика, которой в свое время занимались и Фрейд, и Юнг, и многие другие, не менее авторитетные ученые.

Понятие "искусство" используется не в качестве противовеса понятию научности, а для того, чтобы подчеркнуть, что самые точные, глубокие и достоверные заключения с помощью графоанализа, как почти во всех гуманитарных дисциплинах, изучающих человека, – требуют мастерства, высокой квалификации и умения синтезировать "гештальт", цельную картину.

Почерк – это наши телодвижения в микромасштабе, мелкая моторика, определяемая сложными процессами, протекающими в психике. Именно поэтому мы говорим ПСИХОмоторика.

Почерк – своего рода ДНК личности, поскольку мы можем наглядно изучать отражение психики на материальном носителе.

Недавно вы провели для своих израильских коллег на иврите лекцию "Лидерство по-русски". О чем вы рассказывали?

Я планировала рассмотреть почерки людей, лидировавших в политике или обществе России советского и постсоветского времени – Ленина, Сталина, Горбачева, Ельцина, лидеров политической оппозиции, бизнеса – Навального, Немцова, Ходорковского и других лиц. Получилось бы интересное сравнение – например, насколько много признаков открытости, спонтанности, естественности у подписи Бориса Немцова, настолько же много признаков закрытости, скрытности, расчетливости у подписи Владимира Путина. Визуально они выглядят практически "зеркально".

Какие бумаги вы брали для графологического анализа? За какой период? В основном официальные документы, но не только официальные, и не только подписи или короткие записки, но и большие тексты – чтобы избежать эффекта случайного фактора.

Первый образец почерка Владимира Путина, который у меня есть, датирован 1992 годом, когда он еще не был президентом.

По делам он летел в Украину, его не пустили, и он написал письмо в Службу безопасности Украины, аргументируя, почему его нужно пустить. Это большое письмо, написанное мелким почерком, с большим количеством странных (неуместных и неэффективных) исправлений.

По содержанию – пишет, что он большой друг Украины, развивает бизнес и деловые связи между странами, что его пригласили крупные предприниматели. Но психологический анализ проводился по почерку, образу написания, а не по содержанию текста.

Кроме того, интересно наблюдать, какая трансформация произошла в человеке с течением времени. Разумеется, он не изменился на 180 градусов, но проявления некоторых черт характера, скажем так, очень усилились и выходят из-под контроля.

В целом, какие черты личности Владимира Путина демонстрирует графологический анализ?

Мой учитель, светило израильской графологии, Нурит Бар-Лев говорит так: "Нет плохих людей, есть люди, которым плохо". Задача исследователя – не судить поведение автора почерка, но изучать и находить, в чем именно причины происходящего. Понимать мотивы и причины явлений нужно для того, чтобы знать, где лежит самореализация, развитие или решение затруднений человека.

До сих пор в интернете можно найти, хоть несколько сокращенный редакцией, тот самый мой анализ почерка президента России.

"Этому человеку приходилось впитывать невероятное количество негативного и нелегкого жизненного опыта. Он очень зажат – и мышечно, и психологически. Стремится стать еще выше и значимее, чтобы компенсировать неуверенность и заниженную самооценку, добиться уважения и прежде всего – самоуважения. Это человек высоко развитого, выше среднего, интеллекта. Редкостный индивидуалист, обязательно имеющий на все свое, иное мнение. Он недоверчив, преувеличенно осторожен по отношению к людям. Может быть весьма "колючим" и скептичным в общении – таков защитный механизм личности. В почерке ярко выражен "синдром жертвы", когда личность все время ощущает себя в роли обиженного, оскорбленного, дискриминированного. Такие люди часто способны "заразить" и вызвать даже солидарность обиженных, в чьих душах его нотки гнева, слова о правах и несправедливости найдут такой же эмоциональный отклик. Яркая особенность этой личности – сочетание холодного разума со вспышками импульсивности. Не обладает терпением и терпимостью, психологическим пониманием людей вообще, а женщин в частности. Все вместе проявляется как недостаток эмпатии и циничность подхода. Весьма упрям, неуступчив, очень критичен – ко всему миру, людям, но в том числе и к себе самому. Настоящий "самоед": его принципы, ценности, самоконтроль порой чересчур жестки и могут загонять в тупик его самого. Нет гибкости дипломата. Мыслит глобально, непрактичен. Склад ума логический, но с большой долей интуиции. Именно "чутье" использует для компенсации нехватки практичности и реалистичности".

В психологии есть теория так называемой "авторитарной личности", маркеры которой я вижу в этих образцах. Важно понимать, что авторитарными могут быть как те, кто имеет власть, так и те, кто подчиняется. Кстати, на таких людей пропаганда очень сильно влияет, они ее благодарные потребители, потому что сами очень категоричны.

Как правило, авторитарная личность формируется в результате авторитарного воспитания или окружения, это не всегда жестокость, издевательства, но всегда психологическое давление на ребенка, когда с ним не считаются, лишают самостоятельности, наказывают за инициативы и так далее. Это может происходить и семье, и в другой среде, школьной, например, или уличной.

Пока ребенок маленький, слабый, он вынужден терпеть. Но парадокс в том, что и когда вырастает, он переносит свою агрессию не на тех, кто его подавлял, а на других – на внешние группы, на тех, кого он считает ниже себя по статусу. А сам стремится примкнуть к власти, которая его подавляла. Она для него остается авторитетной, и сам он становится нетерпимой, авторитарной агрессивной личностью.

Такие люди не могут относиться критически к выбранным авторитетам, иметь независимое мнение, а если оно появляется – стараются подавить, потому что равняются на стереотипы, идеи, которые им внушают. Видят только черное и белое. Не принимают инакость, нетерпимы к другим, чужим. Для них всегда есть свои и всегда есть враги, полутонов они не видят.

Для них свойственно лицемерие "моралиста": что происходит у них самих – это никого не касается, но других – судят, негативно относятся к любым проявлениям нестандартного, не общепринятого поведения, любой инакости.

В письме 1992 года в Службу безопасности Украины почерк был мелкий, медленный, более скромный, скованный, что ли. В более поздних образцах комплексы не ушли, но в почерке стали проявляться признаки внутренней импульсивности, бесконтрольности, и все большего ощущения собственной грандиозности. Не нужно быть специалистом или использовать микроскоп, чтобы заметить изменения размера, размашистости, наклона, и все большие "короны", которые пририсовываются к верхней части букв "в".

Структурность пространственно-визуальной организации текста на бумаге, которая присутствовала ранее, указывала на склонность анализировать и упорядочивать. В последнее время она стала уходить, уступать тесноте и путанице расположения в пространстве – человек теряет ориентиры и начинает поддаваться внутренним влечениям и порывам, ему всего мало: и в плане материальном, и в плане сенсорном, сильнее проявляется ощущение собственной грандиозности и потребности ее доказать.

Это, вкупе с признаками в почерке "человека берущего" и признаками фокусировки на потребностях Эго и самоутверждения, при отсутствии эмпатии, часто характерно для людей с нарциссической компонентой в структуре личности.

При этом никуда не делось и усугубилось то, что было видно изначально: невротичность (тяжелый невроз), граничащая с паранойей, подозрительность, конспиративность, тотальное недоверие, теории заговоров, предрассудки. Негативизм, мизантропия, враждебность стали привычным состоянием: "кругом враги", а таких понятий, как искренность, дружба, преданность, не говоря о любви – их не существует в принципе.

Для человека такого склада единственный надежный способ получить лояльность и верность окружающих – это "круговая порука" общей ответственностью или страхом, что все и могли недавно наблюдать в эфире российского телевидения на заседании Совета безопасности РФ (21 февраля 2022 года, за три дня до начала войны против Украины – прим.ред.).

Другими словами, это означает "повязать всех до одного": в определенных обстоятельствах это может быть сделано деньгами, компроматом, коррупционными приемами, менее и более преступными вещами.

Последние образцы почерка самого близкого нам времени, которые я видела, уже очень хорошо показывают, что он перестал контролировать себя. В 1992 году – контролировал, а сейчас – с трудом. Читабельность совсем исчезает, а это тоже не самый благоприятный признак, так как социальные, адаптивные и коммуникационные навыки (способность поддерживать отношения с другими людьми – не путать с вербальными) страдают.

С чем связаны такие изменения личности? Влияние или последствия каких-то неблагоприятных обстоятельств? Если бы было другое окружение, жизненная ситуация – например, не стал бы преемником, президентом, могло ли все остаться более-менее в пределах нормы?

Смотря что считать нормой. Даже и сейчас нельзя сказать, что он человек неадекватный в плане того, что не осознает что делает. Нет, такой патологии нет и не было, но и нормы в плане психологического благополучия не было с самого начала.

Неблагоприятные обстоятельства, именно позволившие усугубить и проявиться тому, что мы видим, с моей точки зрения, – это полная безнаказанность и несменяемость его власти, человек не имел "обратной связи" и не ощущал ответственности. Если бы работала независимая судебная система, выборные механизмы, гражданские права, прозрачность институтов – то, что называется системой сдержек и противовесов – тогда он был бы вынужден, желая оставаться на своем посту президента, то есть быть переизбранным, все же считаться с реальностью, людьми, вести себя по-другому.

Другими словами, плох не сам факт того, что он стал преемником или президентом, а то, что получил возможность менять условия под себя, убрать все эти сдержки и противовесы.

Это и есть неблагоприятные обстоятельства – то, что возникло и усугублялось в последние его сроки правления и способствовало проявлению особенностей личности в худшем виде – это вседозволенность и неограниченная власть. Знаете, всем знакомо выражение, что "власть развращает". На самом деле, она не развращает, когда ты знаешь, что есть закон, что нельзя занимать свой пост надолго, что есть работающие институты – выборов, судов, прав, что тебя могут и не выбрать. Когда ты действительно слуга народа, а не наоборот.

СМИ, создавая его имидж, поддерживали образ "мачо", "одинокого волка". Насколько он удачный, по-вашему?

Совсем неудачный, на мой взгляд, потому что этот эпитет ошибочно используется и воспринимается, как комплиментарный: вот, мол, молодец, крутой, смелый, готов идти против всех, один в поле воин.

На самом же деле специалисты знают: у социальных животных – собак, волков и так далее, "одинокий волк" – противоположность уверенному, смелому, сильному, надежному "альфе". Поскольку для выживания необходимо уметь понимать социальные "коды" сообщества себе подобных, принимать правила поведения, интегрироваться.

Тот, кого выгоняют из стаи, тот самый "одинокий волк" – по сути изгой, он обречен. Это, в природе, к сожалению, несчастный зверь, который находится в смертельной опасности. И не только потому, что в одиночку не сможет удачно охотиться, загнать крупную добычу, как ранее, стаей. Самое страшное для таких изгоев – не голод или жажда, а то, что он перестает спать, он чувствует смертельную опасность: он замученный, подозрительный, испытывает крайнюю тревожность, шарахается и скалится на каждый куст: там может таиться чужая стая, чтобы расправиться с ним.

В графоанализе есть термин – "одинокий волк", что и обозначает – изгой. И в путинском почерке много признаков, что он не вписывается в общество.

А смерти он боится? Нажмет на "красную кнопку", если почувствует реальную опасность?

Да, боится, и ему есть что терять. Самоубийства не совершит. Захочет ли нажать на "кнопку"? Зависит от обстоятельств. У него нет особых проблем принять такое решение, если будет чувствовать относительную безнаказанность.

Есть ли какие-то аргументы, какие-то меры, которые могли бы повлиять на этого человека, изменить ситуацию в лучшую сторону?

К сожалению, такие люди не поддаются убеждению. У нас в Обществе научной графологии, во время моей лекции, было очень бурное обсуждение его почерков. Участвовали опытные специалисты в области анализа почерка... Все, как и я, пришли к выводу, что он не остановится. Никакие санкции его лично не заставят остановиться или подумать о других. Он не переживает за качество жизни людей, ее уровень, развитие и созидание. Это деструктивный подход, и то, что в стране не будет ни технологий, ни потенциала для развития в самых разных областях, а страну отбросит в "каменный век" и изоляцию, не перевесит.

Всё сказанное в этом интервью является субъективной точкой зрения и оценочным суждением.