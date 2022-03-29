Израиль, украинские беженцы и заявления чиновников

В центре временного содержания "Яалом" в аэропорту имени Бен-Гуриона, куда помещают тех приехавших в Израиль, которым было отказано во въезде, но которые отказались сразу возвращаться в страну вылета, остались всего несколько человек. Большинству уже удалось с помощью адвокатов и общественных организаций собрать необходимую для внесению залога сумму и въехать в страну.

Одной из тех, кто ежедневно посещал "Яалом" и пытался повлиять на условия содержания в центре и на сумму залога, была депутат Кнессета от партии "Авода" Ибтисам Маарана. Депутат также пыталась разобраться с подозрениями о том, что израильские сутенеры пытаются воспользоваться бедственным положением украинских женщин, чтобы ввозить их в Израиль с целью занятий проституцией.

Несколько недель назад в ходе заседания комиссии Кнессета генеральный директор Управления регистрации населения и иммиграции Томер Москович, отвечая на вопросы о причинах, по которым израильские пограничники отказывают во въезде в страну многим гражданам Украины, заявил, что "украинские женщины едут из разбомбленных городов в Израиль, чтобы заниматься проституцией". Это высказывание вызвало шквал критики в социальных сетях, однако эта критика не привела ни к извинениям со стороны Московича, ни к объяснениям такого заявления.

Вскоре после этого Управление регистрации населения сообщило "Новостям 12", что около ста приехавших в Израиль женщин из Украины сообщили на границе, что билеты на самолет оплатили им незнакомые израильтяне. Позже в полиции заявили на запросы СМИ, что за месяц военных действий в Украине к ним поступило только одно соответствующее заявление от Управления регистрации населения. Пресс-служба полиции Израиля не ответила на запрос редакции NEWSru.co.il о том, ведется ли расследование по соответствующей жалобе или жалобам.

В Управлении регистрации населения нашей редакции сообщили, что сведения о "ста женщинах из Украины, приехавших заниматься проституцией" были "примерными" и более точными сведениями в Управлении не располагают.

Согласно заявлению пресс-службы Управления, когда у пограничников возникают подозрения, что женщина намерена въехать в Израиль с целью проституции, ей отказывают во въезде в страну. Полицию вызывают в тех случаях, когда женщина заявляет, что в аэропорту ее встречает незнакомый мужчина. При этом в Управлении не смогли сказать, сколько раз за последний месяц они вызывали полицию в связи с такими подозрениями.

На прошлой неделе депутат Маарана провела специальное заседание комиссии Кнессета по вопросам иностранных рабочих, посвященное теме въезда беженок из Украины. На комиссии присутствовали представители министерства юстиции Израиля, которые выступили с критикой в адрес Управления регистрации населения, заявив, что практика сразу отправлять обратно женщин, в адрес которых возникают подозрения, связанные с тем, что они приехали в страну по вызову сутенеров, лишает полицию и министерство юстиции возможности проверять эти подозрения и пресекать деятельность преступников. Как один из более предпочтительных вариантов было озвучено предложение давать этим женщинам временное убежище и пытаться убедить их дать показания против сутенеров. В минюсте также предложили Управлению регистрации населения сотрудничество в работе над проверкой заявок на ввоз украинских беженцев. В Управлении заявили нашей редакции, что рассматривают возможность такого сотрудничества.

Ибтисам Маарана также предложила в ходе заседания комиссии выдавать украинским беженкам разрешение на работу (как это делается в Европе), в том числе с целью предотвратить попытки устроиться на работу нелегально и опасность того, что бедственным положением беженок воспользуются уголовные элементы.

Генеральный директор Израильской гостиничной ассоциации Яэль Даниэли заявила в ходе заседания комиссии, что гостиницы в Израиле нуждаются в работниках, особенно в предстоящий период праздников и летних каникул. По словам Даниэли, израильские гостиницы могут устроить на работу не менее пяти тысяч беженцев из Украины. С подобным заявлением выступила и Ассоциация промышленников Израиля.

Однако глава МВД Айелет Шакед не сообщала о своем намерении рассмотреть эти предложения.

Как объяснял нашей редакции представитель адвокатской ассоциации Израиля Авиталь Кадрон, все адвокаты были готовы представлять беженок бесплатно, однако для того, чтобы оставить их в стране, было необходимо внести залог - от 10 до 50 тысяч шекелей. Сбором денег на залог занимались общественные организации.

После того, как депутат Маарана потребовала от МВД объяснений о том, как устанавливается сумма залога, для большинства украинок залог удалось снизить.

Адвокат также рассказывал, что у некоторых беженок в Израиле есть семьи. По данным нашей редакции, речь идет о родственниках, которые находятся в Израиле нелегально или в статусе иностранных рабочих.

Отметим, что гендиректор Управления регистрации населения Томер Москович выступил категорически против того, чтобы впускать в страну родственников не граждан Израиля. Например, иностранных рабочих. Москович аргументировал это тем, что если к сиделке, которая ухаживает за пожилым человеком, приедет ребенок, то "эта сиделка уже не сможет делать свою работу".