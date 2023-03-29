В Ашкелоне найден медный крюк для ловли акул, революционное изобретение древности

В ходе археологических раскопок, которые проводило Управление древностей перед возведением в Ашкелоне района Агамим, был обнаружен изготовленный из меди рыболовный крюк, возраст которого составляет около 6000 лет. Находка будет представлена на археологическом конгрессе, который пройдет в апреле.

"Размер крюка – 6,5 на 4 сантиметра. Это означает, что его использовали при ловле акул и тунца размерами до трех метров. В прошлом мы находили и более древние крюки, но они были изготовлены из кости и имели значительно меньший размер", – говорит руководитель раскопок Яэль Абади-Рейс.

Особое внимание археологов вызвало использование обработки меди, новой для периода халколита технологии, в рыболовстве, которое было лишь одной из отраслей занятости местных жителей.

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6000 лет назад в южной части Прибрежной низменности существовали крупные поселения, жители которых занимались в основном сельским хозяйством: выращивали злаки и бобовые, разводили коров и коз, собирали фрукты. Для сохранения пищи использовались соление и ферментация.

О рационе наших предков периода халколита можно судить и ямах, куда сбрасывался мусор. Там находили кости животных, обгорелые злаковые зерна.

"Редкий крюк обогащает наши знания об эпохе. Он рассказывает историю рыбаков, которые выходили на лодках в море, чтобы использовать новейшее достижение цивилизации – металлический рыболовный крюк, позволяющий пополнить рацион", – отмечает Абади-Рейс.

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Исследования находки продолжаются, и это значит, что нас ждут новые открытия. Но небольшой металлический предмет, которому шесть тысячелетий, напоминает нам, что в каждую эпоху появлялись революционные изобретения.