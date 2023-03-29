adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
14 - 19°
Эйлат:
20 - 29°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.534 ₪ 3.826 ₪
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
14 - 19°
Эйлат:
20 - 29°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В Ашкелоне найден медный крюк для ловли акул, революционное изобретение древности

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В Ашкелоне найден медный крюк для ловли акул, революционное изобретение древности
    Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם     В Ашкелоне найден медный крюк для ловли акул, революционное изобретение древности
    Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם     В Ашкелоне найден медный крюк для ловли акул, революционное изобретение древности
    Управление древностей Израиля/אמיל אלג'ם     ВСЕ ФОТО

    В ходе археологических раскопок, которые проводило Управление древностей перед возведением в Ашкелоне района Агамим, был обнаружен изготовленный из меди рыболовный крюк, возраст которого составляет около 6000 лет. Находка будет представлена на археологическом конгрессе, который пройдет в апреле.

    "Размер крюка – 6,5 на 4 сантиметра. Это означает, что его использовали при ловле акул и тунца размерами до трех метров. В прошлом мы находили и более древние крюки, но они были изготовлены из кости и имели значительно меньший размер", – говорит руководитель раскопок Яэль Абади-Рейс.

    Особое внимание археологов вызвало использование обработки меди, новой для периода халколита технологии, в рыболовстве, которое было лишь одной из отраслей занятости местных жителей.

    adv_11 m_ar_1

    6000 лет назад в южной части Прибрежной низменности существовали крупные поселения, жители которых занимались в основном сельским хозяйством: выращивали злаки и бобовые, разводили коров и коз, собирали фрукты. Для сохранения пищи использовались соление и ферментация.

    О рационе наших предков периода халколита можно судить и ямах, куда сбрасывался мусор. Там находили кости животных, обгорелые злаковые зерна.

    "Редкий крюк обогащает наши знания об эпохе. Он рассказывает историю рыбаков, которые выходили на лодках в море, чтобы использовать новейшее достижение цивилизации – металлический рыболовный крюк, позволяющий пополнить рацион", – отмечает Абади-Рейс.

    adv_12 m_ar_2

    Исследования находки продолжаются, и это значит, что нас ждут новые открытия. Но небольшой металлический предмет, которому шесть тысячелетий, напоминает нам, что в каждую эпоху появлялись революционные изобретения.

    adv_13 article_fenix_desk
    adv_14 article_fenix_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:39 Американские евреи создают собственное агентство безопасности
    10:58 "Гражданская оборона": противники реформы создали группу в WhatsApp для противостояния нападениям ультраправых радикалов
    10:39 ФАТХ и ХАМАС обвиняют друг друга в арестах боевиков
    10:26 В Ашкелоне найден медный крюк для ловли акул, революционное изобретение древности
    10:20 Переговоры у президента: Либерман создал рабочую группу, которая не участвует во встречах
    09:50 "Израиль – независимое государство". Премьер-министр Нетаниягу ответил на заявления Байдена
    09:06 На стройке в Бней-Браке мужчина разбился насмерть, упав с высоты четвертого этажа
    09:01 Коалиция готова на компромисс по "закону Дери-2"
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5