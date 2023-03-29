adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
14 - 19°
Эйлат:
20 - 29°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.534 ₪ 3.826 ₪
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
14 - 19°
Эйлат:
20 - 29°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Израиль запустил спутник-шпион "Офек-13"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Израиль запустил спутник-шпион
    Israel Ministry of Defense Spokesperson's Office via AP

    В ночь на среду, 29 марта, управление по исследованию и разработке вооружений и технологической инфраструктуры министерства обороны, армия обороны Израиля и компания Israel Aerospace Industries осуществили запуск спутника "Офек-13".

    Спутник-шпион "Офек-13" был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Шавит", которая была запущена с полигона в центральной части Израиля, говорится в официальном сообщении.

    После выведения спутника на орбиту планируется ряд испытаний.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    "Офек-13" обеспечит израильских военных более качественными изображениями, чем его предшественники. В минобороны называют его "спутником наблюдения с расширенными возможностями", не вдаваясь в технические детали.

    Прошлый спутник-шпион, "Офек-16", был запущен Израилем в 2020 году, а первый "Офек" вышел на орбиту 19 сентября 1988 года. Израиль – одна из 13 стран, способных запускать собственные спутники, и единственная, вынужденная делать это по движению планеты в западном направлении.

    Спутники "Офек-1" и "Офек-2" были испытательными, "Офек-3", запущенный в 1995 году, проработал 7 лет (вдвое больше прогнозировавшегося срока жизни) и сгорел в верхних слоях атмосферы. "Офек-4" был потерян при запуске в 1998 году, "Офек-5" вышел на орбиту в 2002 году, "Офек-6" был потерян при запуске в 2004 году, "Офек-7" вышел на орбиту в 2007 году. "Офек-8" (TecSAR) был запущен в 2008 году из Индии, "Офек-9" - был запущен снова из Израиля в 2010 году, "Офек-10" – в 2014 году, "Офек-11" – в 2016 году, "Офек-16" – в 2020 году.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 article_fenix_desk
    adv_16 article_fenix_mobile
    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Октября 2020
    Управление спутником "Офек-16" передано армейскому разведподразделению 9900
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 Августа 2020
    Опубликованы снимки израильского спутника "Офек-16": сирийская Пальмира из космоса. Фото, видео
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июля 2020
    Минобороны Израиля: спутник-шпион "Офек-16" передал первые снимки
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Июля 2020
    Запуск спутника-шпиона "Офек-16". ВИДЕО
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:01 Компания НЕТА передает тель-авивский трамвай оператору для финального тестирования
    06:23 Израиль запустил спутник-шпион "Офек-13"
    05:55 Прогноз погоды на 29 марта: понижение температуры, переменная облачность, местами дожди, шторм
    23:59 Реформа юридической системы в Израиле приостановлена. Выскажите ваше мнение
    23:52 Шотландцы победили сборную Испании, швейцарцы - Израиля, хорваты - Турции
    23:51 Джо Байден сообщил, что не станет приглашать Нетаниягу в Белый дом в ближайшее время
    23:15 ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста, убившего 21-летнего военнослужащего Идо Баруха
    20:55 Евролига. "Маккаби" разгромил итальянцев
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5