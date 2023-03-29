Израиль запустил спутник-шпион "Офек-13"

В ночь на среду, 29 марта, управление по исследованию и разработке вооружений и технологической инфраструктуры министерства обороны, армия обороны Израиля и компания Israel Aerospace Industries осуществили запуск спутника "Офек-13".

Спутник-шпион "Офек-13" был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Шавит", которая была запущена с полигона в центральной части Израиля, говорится в официальном сообщении.

После выведения спутника на орбиту планируется ряд испытаний.

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"Офек-13" обеспечит израильских военных более качественными изображениями, чем его предшественники. В минобороны называют его "спутником наблюдения с расширенными возможностями", не вдаваясь в технические детали.

Прошлый спутник-шпион, "Офек-16", был запущен Израилем в 2020 году, а первый "Офек" вышел на орбиту 19 сентября 1988 года. Израиль – одна из 13 стран, способных запускать собственные спутники, и единственная, вынужденная делать это по движению планеты в западном направлении.

Спутники "Офек-1" и "Офек-2" были испытательными, "Офек-3", запущенный в 1995 году, проработал 7 лет (вдвое больше прогнозировавшегося срока жизни) и сгорел в верхних слоях атмосферы. "Офек-4" был потерян при запуске в 1998 году, "Офек-5" вышел на орбиту в 2002 году, "Офек-6" был потерян при запуске в 2004 году, "Офек-7" вышел на орбиту в 2007 году. "Офек-8" (TecSAR) был запущен в 2008 году из Индии, "Офек-9" - был запущен снова из Израиля в 2010 году, "Офек-10" – в 2014 году, "Офек-11" – в 2016 году, "Офек-16" – в 2020 году.

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