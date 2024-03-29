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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован один из основных командиров ракетных сил "Хизбаллы". Видео

время публикации: 29 марта 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 14:33
ЦАХАЛ: ликвидирован один из основных командиров ракетных сил "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в районе Аль-Базурия (восточнее Тира, примерно в 15-20 км от границы с Израилем) заместителя командира ракетных сил террористической организации "Хизбалла" Али Абд аль-Хасана Наима.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, Али Наим считался одним из основных специалистов "Хизбаллы" по ракетам и руководил подразделением, ответственным за запуск ракет значительной дальности. Он вел подготовку к обстрелам цели в глубоком тылу Израиля.

Судя по опубликованному видео, Али Наим был ликвидирован, когда ехал в автомобиле. Не исключено, что убит был не только он один.

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