ЦАХАЛ: ликвидирован один из основных командиров ракетных сил "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в районе Аль-Базурия (восточнее Тира, примерно в 15-20 км от границы с Израилем) заместителя командира ракетных сил террористической организации "Хизбалла" Али Абд аль-Хасана Наима.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, Али Наим считался одним из основных специалистов "Хизбаллы" по ракетам и руководил подразделением, ответственным за запуск ракет значительной дальности. Он вел подготовку к обстрелам цели в глубоком тылу Израиля.

Судя по опубликованному видео, Али Наим был ликвидирован, когда ехал в автомобиле. Не исключено, что убит был не только он один.