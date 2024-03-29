Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 марта: список ударов по целям

В ночь на 29 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Боевые действия велись в различных районах сектора Газы.

На севере сектора: артиллерия и самолеты ЦАХАЛа наносили удары по целям на севере сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала район Рималь, на западе города Газа; в результате удара, нанесенного израильскими самолетами по мечети в Джабалии, на севере сектора, есть погибшие и раненые; сообщалось о боях между боевиками ХАМАСа и израильскими военными в восточных кварталах города Газа; сообщалось о боях между боевиками ХАМАСа и израильскими военнослужащими в районе больница "Шифа"; радио "Аль-Кудс" (ХАМАС) заявляло, что в "Шифе" израильскими военными был убит "журналист" Мухаммад Абу Сахил.

В центре сектора: по данным минздрава Газы (структура ХАМАСа), в результате удара по дому семьи Мусы в лагере беженцев Аль-Магази погибли не менее восьми человек; поступали сведения о боях между боевиками и израильскими военными в Аль-Бурейдже.

На юге сектора: сообщалось о боях в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Рафахе; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе КПП "Суфа"; минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Муаммар в районе Ан-Наср, к северо-востоку от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 29 марта.