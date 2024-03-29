ЦАХАЛ в Газе: бои в "Шифе", ликвидировано множество боевиков, найдены и уничтожены ракеты. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Идут бои около больницы "Шифа" в городе Газа. В центре сектора были обнаружены и уничтожены ракеты террористов. Силы 98-й дивизии ведут бои на юге сектора.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С 17 марта здесь были ликвидированы сотни террористов.

Бойцы бригады "Нахаль", действуя в центре сектора Газы, при поддержке ВВС ликвидировали за последние сутки несколько групп боевиков террористических организаций.

Силы 98-й дивизии, взаимодействуя с ВВС, продолжают операцию в Хан-Юнисе - в районах Аль-Амаль и Аль-Карара. За последние сутки ими ликвидированы несколько боевиков и разрушено несколько террористических инфраструктур.

Бойцы коммандос ликвидировали в ближнем бою террориста, а позже нашли оружие и военное оборудование в здании.

Бойцы 7-й бригады уничтожили террористическую инфраструктуру и обнаружили оружие, в том числе гранаты и мины. Огнем из танковых орудий была ликвидирована группа боевиков.

Бойцы бригады "Гивати" уничтожили склад оружия.

В Нусейрате, в центре сектора, ударом с воздуха было разрушено здание, которое использовали боевики ХАМАСа.