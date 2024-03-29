Израиль Обстрел из Ливана: тревога в Рош а-Никре и других населенных пунктах время публикации: 29 марта 2024 г., 17:01 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 17:32 Фото NEWSru.co.il В 17:00 ракетная тревога прозвучала в населенных пунктах Шломи, Рош ха-Никра и Бецет. Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2024 В населенных пунктах Верхней Галилеи прозвучал сигнал тревоги // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2024 175-й день войны в Израиле. Хронология событий