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Израиль

Обстрел из Ливана: тревога в Рош а-Никре и других населенных пунктах

время публикации: 29 марта 2024 г., 17:01 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 17:32
Обстрел из Ливана: тревога в Рош а-Никре и других населенных пунктах
Фото NEWSru.co.il

В 17:00 ракетная тревога прозвучала в населенных пунктах Шломи, Рош ха-Никра и Бецет.

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