МЕРЕЦ создает переговорную группу по консолидации левого лагеря

Съезд партии МЕРЕЦ утвердило создание переговорной группы, которая будет уполномочена вести переговоры об интеграции партии в рамках консолидации левого лагеря.

Группу возглавит генеральный секретарь партии Томер Резник. Также в нее вошли депутат Михаль Розин, экс-депутаты Авшалом Вилан и Колетт Авиталь, и глава партийной администрации Ури Захи. Бывший генсек МЕРЕЦа Дрор Мораг будет внешним стратегическим советником группы.

Если группой будет достигнуто какое-либо соглашение, оно должно будет утверждаться на съезде партии.