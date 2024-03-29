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Израиль

МЕРЕЦ создает переговорную группу по консолидации левого лагеря

время публикации: 29 марта 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 10:08
МЕРЕЦ создает переговорную группу по консолидации левого лагеря
Flash90

Съезд партии МЕРЕЦ утвердило создание переговорной группы, которая будет уполномочена вести переговоры об интеграции партии в рамках консолидации левого лагеря.

Группу возглавит генеральный секретарь партии Томер Резник. Также в нее вошли депутат Михаль Розин, экс-депутаты Авшалом Вилан и Колетт Авиталь, и глава партийной администрации Ури Захи. Бывший генсек МЕРЕЦа Дрор Мораг будет внешним стратегическим советником группы.

Если группой будет достигнуто какое-либо соглашение, оно должно будет утверждаться на съезде партии.

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