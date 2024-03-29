Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 29 марта, температура понизится, но будет выше среднесезонной. Восточный пустынный ветер (шарав). Облачно. Возможны дожди (преимущественно на севере и востоке страны).

В Иерусалиме – 16-22 градусов, в Тель-Авиве – 17-22, в Хайфе – 20-22, в Эйлате – 23-31, в Беэр-Шеве – 17-24, в Мицпе-Рамоне – 18-21, на побережье Мертвого моря – 24-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-22, в Ариэле – 18-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-29, на Голанских высотах – 16-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В субботу ожидается небольшое повышение температуры, местами дожди. В воскресенье – повышение температуры, солнечно. В понедельник – без существенных изменений.