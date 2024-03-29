В бою на юге Газы погиб боец "Эгоза" Алон Кудряшов, множество раненых

Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в ходе боев в секторе Газы.

Старшина Алон Кудряшов, 21 год, из Модиина, боец спецподразделения "Эгоз". Погиб в бою на юге сектора Газы.

Еще шесть бойцов "Эгоза" тяжело ранены. Десять бойцов получили ранения от лёгких до средней тяжести.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 254 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 598 военнослужащих ЦАХАЛа.