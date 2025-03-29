Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей северо-восточного района Хан-Юниса, расположенного на юге сектора Газы.

"Это предварительное предупреждение перед атакой, – написал Эдраи, – Террористические организации снова запускают ракеты. Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться на запад, в гуманитарную зону".