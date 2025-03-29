x
29 марта 2025
|
последняя новость: 16:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 марта 2025
|
29 марта 2025
|
последняя новость: 16:35
29 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Эдраи опубликовал предупреждение для жителей северо-восточного района Хан-Юниса

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 марта 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 16:35
Эдраи опубликовал предупреждение для жителей северо-восточного района Хан-Юниса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей северо-восточного района Хан-Юниса, расположенного на юге сектора Газы.

"Это предварительное предупреждение перед атакой, – написал Эдраи, – Террористические организации снова запускают ракеты. Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться на запад, в гуманитарную зону".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook