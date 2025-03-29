"Кан": Ави Маоз войдет в правительство

В коалиции намерены назначить в ближайшее время двух новых министров. Об этом сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, одним из новых министров станет Ави Маоз, который подал в отставку с поста замминистра в знак протеста против "ограничения бюджетов".

Судя по всему, Маоз станет министром в министерстве главы правительства, координирующим вопрос "еврейской самоидентификации в системе просвещения". Он будет обладать теми же полномочиями, что и ранее, но с большими бюджетами.

Еще один будущий министр – это депутат Кнессета Цвика Фогель ("Оцма Иегудит"). На сегодняшний день, он занимает должность главы комиссии Кнессета по внутренней безопасности. По информации "Кан", Фогель станет министром по делам разведки и покинет Кнессет в рамках "норвежского закона".