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Израиль

"Кан": Ави Маоз войдет в правительство

Правительство
Коалиция
время публикации: 29 марта 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 21:17
"Кан": Ави Маоз войдет в правительство
Yonatan Sindel/Flash90

В коалиции намерены назначить в ближайшее время двух новых министров. Об этом сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, одним из новых министров станет Ави Маоз, который подал в отставку с поста замминистра в знак протеста против "ограничения бюджетов".

Судя по всему, Маоз станет министром в министерстве главы правительства, координирующим вопрос "еврейской самоидентификации в системе просвещения". Он будет обладать теми же полномочиями, что и ранее, но с большими бюджетами.

Еще один будущий министр – это депутат Кнессета Цвика Фогель ("Оцма Иегудит"). На сегодняшний день, он занимает должность главы комиссии Кнессета по внутренней безопасности. По информации "Кан", Фогель станет министром по делам разведки и покинет Кнессет в рамках "норвежского закона".

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