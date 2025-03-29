Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 29 марта, температура будет значительно ниже, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами слабые дожди на севере, в центре и на востоке страны.

В Иерусалиме – 12-19 градусов, в Тель-Авиве – 18-20, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 20-29, в Беэр-Шеве – 15-22, в Мицпе-Рамоне – 13-21, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-20, в Ариэле – 13-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-24, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 90-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье температура немного понизится. В понедельник-вторник ожидается значительное повышение температуры.