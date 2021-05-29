17 мая на территории заповедника Эйн-Прат (Эйн-Фара), неподалеку от поселка Анатот, вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает на своей странице в сети Facebook известный израильский писатель, культуролог и гид Михаил Король, в результате пожара выгорела часть русла ручья Прат с двух сторон на протяжении 450 метров (от нижней стоянки заповедника и далее на восток). Сгорели все заросли камыша.

Как сообщалось ранее, не исключено, что речь идет о поджоге. Однако на данный момент сайт NEWSru.co.il не располагает какой-либо информацией о выяснении причин пожара, полученной от пресс-службы полиции.

По свидетельству жителей поселка Анатот, наблюдавших за распространением огня из своих окон, возгорание произошло вечером – к тому времени заповедник, открытый для посещения до 16:00, был уже закрыт. Огонь распространялся с востока на запад, а, между тем, именно с востока к заповеднику можно подойти "вплотную" даже в те часы, когда он закрыт.

Кроме того, в предшествующие пожару дни из-за очень сухой и жаркой погоды администрация заповедника запрещала посетителям разводить на его территории огонь, поэтому сложно допустить, что причиной пожара стала неосторожность.