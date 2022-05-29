"Вода, которая идет к Храму": на юге Иерусалима идут раскопки античного водопровода

В ходе работ, проводимых Управлением древностей в иерусалимском районе Армон а-Нецив, раскопан античный водопровод, начавший поставлять воду в Иерусалим более 2000 лет назад и сохранявший свое значение до начала Двадцатого века.

Длина инженерного сооружения, возведенного в эпоху Хасмонеев, около 21 километра. Следуя рельефу местности, он проходит от расположенных к югу от Бейт-Лехема Бассейнов Соломона и до Храмовой горы. При этом уклон составляет всего один метр на километр протяженности.

"Бассейны Соломона были связаны с Иерусалимом двумя водопроводами – верхним и нижним. Мы ведем работы в нижнем. Просто удивительно, как такая сложная конструкция была рассчитана и возведена без современной вычислительной аппаратуры", – говорит сотрудник управления Яаков Билиг, эксперт по водоснабжению древнего Иерусалима.

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Руководит раскопками Алекс Вигман, также работающий в Управлении древностей. Работы проводятся по инициативе столичной мэрии, управления и компании "Мориа". После окончания работ античные водопровод станет частью парка.

"Это инженерное сооружение мирового масштаба, которое предстает перед нами во всем своем великолепии. Мы делаем все, чтобы водопровод стал достоянием общественности Иерусалим – особый, очень важный город, и управление делает все для защиты его древностей", – говорит глава Управления древностей Эли Эскозидо.