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В Израиле

Марш с флагами и столкновения между евреями и арабами в Иерусалиме

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Марш с флагами и столкновения между евреями и арабами в Иерусалиме
Photo by Mendy Hechtman/Flash90 Марш с флагами и столкновения между евреями и арабами в Иерусалиме
Photo by Nati Shohat/Flash90 Марш с флагами и столкновения между евреями и арабами в Иерусалиме
Photo by Tomer Neuberg/Flash90 ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 29 мая, в Израиле отмечали День Иерусалима. В традиционном Марше с флагами приняли участие около 70 тысяч израильтян. Они шли по обычному маршруту через Шхемские ворота – к Стене Плача.


- День Иерусалима и Марш с флагами. Фоторепортаж

С самого утра происходили столкновения между арабами и евреями в Старом городе и возле его стен. Около 19:00 сообщила о задержании 32 человек за нарушение общественного порядка. Все задержанные – жители Восточного Иерусалима. К вечеру число задержанных выросло до 60 человек.

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Общественный порядок в Иерусалиме поддерживали около 3000 полицейских и бойцов пограничной полиции.

Перед тем, как зайти в Старый город, десятки активистов ультраправой еврейской организации "Лехава" принялись кричать: "Смерть арабам!" и "Сгори Шуафат!". Находившийся рядом с ними начальник полиции Иерусалимского округа призвал их к порядку, но безрезультатно. Чтобы не нагнетать обстановку, полицейские оттеснили активистов "Лехавы" к Шхемским воротам, и в результате они прошли в Старый город одними из первых.

Когда тысячи участников марша еще находились у Стен старого города над Шхемскими воротами появился "дрон" с прикрепленным к нему палестинским флагом. В полиции опасались, что мультикоптер может нести взрывчатку, и сбили его.

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Самые серьезные столкновения между евреями и арабами произошли в районе Шимон а-Цадик (Шейх Джерах). Участники беспорядков "стреляли" фейерверками и бросали петарды, поджигали мусорные баки. Полиция применила спецсредства для разгона демонстраций.

В то время, когда в Израиле отмечали День Иерусалима, в палестинских городах и секторе Газы проходили "марши гнева", участники которых выражали поддержку террористическим группировкам и заявляли о готовности защитить мечеть Аль-Акса.

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Парамедики "Красного Полумесяца" передали, что в столкновениях с израильскими военнослужащими возле Шхема, Хеврона, Иерихона, Тулькарема, Азуне пострадали около 100 палестинских арабов. Еще около 60 получили травмы в столкновениях в Иерусалиме.

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Источники в секторе Газы сообщали, что из района Бурейджа была предпринята попытка запуска ракеты в сторону израильской территории, ракета упала на территории сектора. Однако, согласно сообщениям палестинских источников, руководство ХАМАС "пока не приняло решение о том, какой будет реакция на проведение Марша с флагами в Иерусалиме".

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