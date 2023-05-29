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    В Израиле

    Впервые с момента размежевания в Хомеше установлены легальные строения

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    Впервые с момента размежевания в Хомеше установлены легальные строения
    Фото: Берале Кромби. Пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии     Впервые с момента размежевания в Хомеше установлены легальные строения
    Hillel Maeir/Flash90

    В ночь на понедельник, 29 мая, правые активисты установили строения, в которых будет находиться йешива Хомеш.

    Строения установлены на расстоянии 150 метров от того места, где йешива находилась до сих пор. Как сообщает "Кан", речь идет о землях, принадлежащих государству, и разрешение было выдано министром обороны Йоавом Галантом и министром в министерстве обороны Бецалелем Смотричем.

    Строения йешивы установлены на том месте, где до 2005 года находилось поселение Хомеш, разрушенное в рамках программы одностороннего отступления Израиля из сектора Газы и северной Самарии. Кнессет 25-го созыва утвердил закон, инициированный депутатом Кнессета Юлием Эдельштейном, отменяющий действие размежевания в северной Самарии. Позднее командующий Центральным округом ЦАХАЛа Йегуда Фукс подписал указ, разрешающий израильтянам находиться в Хомеше.

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    Противники этого шага утверждают, что он является незаконным, так как разрешение дает право исключительно на планирование новых строений, однако в региональном совете Самарии отмечают, что речь идет о разрешении, выданном командующим Центральным округом, который обладает полномчиями принимать решения по этим вопросам.

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    Ранее США и Евросоюз критиковали Израиль за изменение статуса Хомеша. Представители правительства, в свою очередь, заявляют, что речь не идет о восстановлении поселка, разрушенного в 2005 году.

    Шломо Неэман, глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион, заявил по этому поводу: "Это исторический и знаменательный день для всего народа Израиля. Почти 18 лет прошло после ужасного преступления изгнания евреев из своих домов, сегодня утром ученики йешивы в Хомеше наконец-то смогли произнести долгожданное благословение "Мацив гвуль альмана" (благословение вновь созданному еврейском поселению). Мы благодарим министра обороны Йоава Галанта за его твердую позицию и справедливое решение, главу регионального совета Самарии Йоси Дагана за многолетнюю непрерывную борьбу и поздравляем учеников Иешивы, ее раввинов и всех, кто боролся в течение 16 лет за продолжение еврейского присутствия в северной Самарии".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Мая 2023
    Евросоюз осудил решение, позволяющее израильтянам находиться в Хомеше
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