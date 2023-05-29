Операция в Дженине: задержаны разыскиваемые террористы, ликвидирован боевик, являвшийся офицером спецслужб ПА
В ночь на 29 мая израильские военные провели в Дженине операцию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности.
В ходе операции в Дженине, которая длилась более четырех часов, были задержаны двое разыскиваемых террористов.
Во время проведения операции местные боевики попытались помешать военным, завязалась перестрелка.
Официальное палестинское агентство Wafa сообщало, что были ранены восемь местных жителей, один из них в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что в больнице была констатирована смерть Ашрафа Ибрагима, получившего тяжелое ранения. Убитый являлся офицером спецслужб Палестинской автономии, при этом он был одним из лидеров боевиков "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) в Дженине. Телеграм-канал Abu Ali Express пишет, что Афраф Ибрагим был ранен в грудь израильским снайпером, когда вел огонь по военным из автоматической винтовки М-16.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 29 мая в Иудее и Самарии продолжалась операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операциях были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городе Дженин, в деревнях Аскар, Дура, Айн Умм-Ашраит, Тамун, Бейтуния. В ходе некоторых операций, в том числе в Дженине, произошли столкновения. С израильской стороны пострадавших нет. Есть потери среди боевиков. В общей сложности в ходе проведенных операций были задержаны шесть разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие и боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: произошли столкновения, задержаны шесть подозреваемых
Операция ЦАХАЛа в Дженине: задержаны двое разыскиваемых, в перестрелке ранены восемь местных боевиков