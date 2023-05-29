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    В Израиле

    Операция в Дженине: задержаны разыскиваемые террористы, ликвидирован боевик, являвшийся офицером спецслужб ПА

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    Операция в Дженине: задержаны разыскиваемые террористы, ликвидирован боевик, являвшийся офицером спецслужб ПА
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Операция в Дженине: задержаны разыскиваемые террористы, ликвидирован боевик, являвшийся офицером спецслужб ПА
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на 29 мая израильские военные провели в Дженине операцию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности.

    В ходе операции в Дженине, которая длилась более четырех часов, были задержаны двое разыскиваемых террористов.

    Во время проведения операции местные боевики попытались помешать военным, завязалась перестрелка.

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    Официальное палестинское агентство Wafa сообщало, что были ранены восемь местных жителей, один из них в тяжелом состоянии.

    Позже стало известно, что в больнице была констатирована смерть Ашрафа Ибрагима, получившего тяжелое ранения. Убитый являлся офицером спецслужб Палестинской автономии, при этом он был одним из лидеров боевиков "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) в Дженине. Телеграм-канал Abu Ali Express пишет, что Афраф Ибрагим был ранен в грудь израильским снайпером, когда вел огонь по военным из автоматической винтовки М-16.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 29 мая в Иудее и Самарии продолжалась операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операциях были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городе Дженин, в деревнях Аскар, Дура, Айн Умм-Ашраит, Тамун, Бейтуния. В ходе некоторых операций, в том числе в Дженине, произошли столкновения. С израильской стороны пострадавших нет. Есть потери среди боевиков. В общей сложности в ходе проведенных операций были задержаны шесть разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие и боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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    Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: произошли столкновения, задержаны шесть подозреваемых
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Мая 2023
    Операция ЦАХАЛа в Дженине: задержаны двое разыскиваемых, в перестрелке ранены восемь местных боевиков
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