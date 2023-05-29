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    В Израиле

    На Лаго Маджоре погибли засекреченный ветеран израильских спецслужб, два итальянских разведчика и русская жена капитана

    время публикации: | последнее обновление:
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    Разрешено к публикации: в аварии лодки на Лаго Маджоре погиб бывший сотрудник израильских служб безопасности
    AP Photo/Gabriele Strada

    Согласно разрешенной к публикации информации, гражданин Израиля в возрасте 54 лет, погибший в аварии лодки на озере Лаго Маджоре в Италии, относительно недавно завершил службу в израильских службах безопасности. Согласно порталу ynet, он отмечал в поездке свой день рождения.

    Личность погибшего запрещена к публикации в связи с его службой. Министерство иностранных дел занимается доставкой тела погибшего на родину.

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    Как сообщает агентство Reuters, вместе с ним погибли еще три человека. Согласно сообщениям, двое погибших - сотрудники итальянских спецслужб - Клаудио Алонзи (62) и Тициана Барноби (53). Занимаемые ими должности не указываются

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    Четвертая погибшая - гражданка России Аня Божкова, 50-летняя жена капитана туристического судна Goduria.

    На момент аварии на перевернувшейся лодке было 25 туристов, граждане Израиля и Италии, значительная часть которых так или иначе имела отношение к силовым структурам. По свидетельству выживших, причиной трагедии стал внезапный шторм.

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    Большинство туристов сумели добраться до находившегося в 150 метрах берега своими силами или были спасены другими лодками. Однако четверо не сумели справиться с волнами. Их тела позднее были вынесены на берег водолазами.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Мая 2023
    В Италии перевернулась лодка с туристами, погиб израильтянин
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