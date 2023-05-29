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    В Израиле

    Разрешено к публикации: капрал пограничной полиции Майя Алони скончалась в ходе учений

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    Разрешено к публикации: капрал пограничной полиции Майя Алони скончалась в ходе учений
    Пресс-служба полиции Израиля

    Пресс-служба полиции разрешила к публикации информацию о смерти 18-летней капрала Майи Алони из поселка Шаар-Эфраим, два месяца назад призвавшейся на срочную службу в пограничную полицию (МАГАВ).

    Алони потеряла сознание во время учений, проходивших на учебной базе МАГАВа в Микмеше, и скончалась не приходя в сознание.

    Командир МАГАВа Амир Коэн объявил о приостановке всех учений и о создании комиссии для расследования причин смерти.

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