Разрешено к публикации: капрал пограничной полиции Майя Алони скончалась в ходе учений
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Пресс-служба полиции разрешила к публикации информацию о смерти 18-летней капрала Майи Алони из поселка Шаар-Эфраим, два месяца назад призвавшейся на срочную службу в пограничную полицию (МАГАВ).
Алони потеряла сознание во время учений, проходивших на учебной базе МАГАВа в Микмеше, и скончалась не приходя в сознание.
Командир МАГАВа Амир Коэн объявил о приостановке всех учений и о создании комиссии для расследования причин смерти.
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