Анегби: "Военные действия в Газе продлятся еще по меньшей мере семь месяцев"

Глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби в интервью радиостанции "Кан Бет" 29 мая заявил: "Военные действия в Газе продлятся еще по меньшей мере семь месяцев".

"Эти семь месяцев нам потребуются для того, чтобы углубить военные достижения и реализовать то, что было названо уничтожением военного и политического потенциала ХАМАСа", – сказал глава СНБ.

Анегби добавил также, что граница между Газой и Египтом должна быть блокирована. "Никто не возьмет на себя эту задачу, это придется делать нам", – сказал он.