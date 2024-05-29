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Израиль

Анегби: "Военные действия в Газе продлятся еще по меньшей мере семь месяцев"

время публикации: 29 мая 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 15:32
Анегби: "Военные действия в Газе продлятся еще по меньшей мере семь месяцев"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби в интервью радиостанции "Кан Бет" 29 мая заявил: "Военные действия в Газе продлятся еще по меньшей мере семь месяцев".

"Эти семь месяцев нам потребуются для того, чтобы углубить военные достижения и реализовать то, что было названо уничтожением военного и политического потенциала ХАМАСа", – сказал глава СНБ.

Анегби добавил также, что граница между Газой и Египтом должна быть блокирована. "Никто не возьмет на себя эту задачу, это придется делать нам", – сказал он.

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