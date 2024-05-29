Опрос "Мидгам": популярность Нетаниягу растет, "Авода" возрождается

Вечером 29 мая телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам".

По результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы 25 мандатов. Это на четыре мандата меньше, чем в прошлом опросе "Мидгам", проводившемся две недели назад.

"Ликуд" усиливается на три мандата и получает 21 мандат.

"Еш Атид" теряет три мандата по сравнению с прошлым опросом и набирает 13, партия "Авода" во главе с избранным накануне Яиром Голаном получает 10 мандатов. Столько же у НДИ и ШАСа.

"Оцма Иегудит" набирает 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7, "Ционут Датит", ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

БАЛАД, МЕРЕЦ и "Ямин Мамлахти" не проходят электоральный барьер.

Партии нынешней оппозиции набирают в этом опросе 63 мандата (вместе с партией РААМ, без которой у оппозиции нет большинства), партии коалиции набирают 52 мандата. ХАДАШ-ТААЛ с 5 мандатами не рассматриваются в качестве кандидатов в коалицию.

Избирателей попросили ответить, как они проголосуют, если будет создана новая партия при участии Авигдора Либермана, Нафтали Беннета, Йоси Коэна и Гидеона Саара, при этом личность потенциального лидера не оговаривалась. В этом случае "Ликуд" и "Махане Мамлахти" набирают по 21 мандату, а новая партия – 16 мандатов.

На вопрос о том, кого бы избиратели хотели видеть на посту премьер-министра, впервые за год и четыре месяца респонденты отдали предпочтение Биньямину Нетаниягу перед Ганцем: 36% назвали его имя, 30% – "проголосовали" за Бени Ганца. При выборе между Нетаниягу и Лапидом: 37% называют Нетаниягу, 30% -Лапида. Самая напряженная борьба идет между Нетаниягу (34%) и Беннетом (32%).