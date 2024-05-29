В бою на юге сектора Газы погибли трое военнослужащих
время публикации: 29 мая 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 11:34
Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа. Названы имена погибших:
- старший сержант Амир Галилов, 20 лет, из Шимшита, боец 50-го батальона бригады "Нахаль"
- старший сержант Ури Бар-Он, 21 год, из Мидрешет Бен-Гурион, боец 50-го батальона бригады "Нахаль"
- старший сержант Идо Аппель, 21 год, из Цофара, боец 50-го батальона бригады "Нахаль"
В том же бою были тяжело ранены офицер и двое бойцов 50-го батальона бригады "Нахаль".
В бою на севере сектора Газы 28 мая были тяжело ранены офицер и боец 614-го батальона Школы инженерных войск.
В другом бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боев инженерного спецназа "Яалом".
Еще один боец был тяжело ранен на севере Газы.