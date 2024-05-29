Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа. Названы имена погибших:

- старший сержант Амир Галилов, 20 лет, из Шимшита, боец ​​50-го батальона бригады "Нахаль"

- старший сержант Ури Бар-Он, 21 год, из Мидрешет Бен-Гурион, боец ​​50-го батальона бригады "Нахаль"

- старший сержант Идо Аппель, 21 год, из Цофара, боец ​​50-го батальона бригады "Нахаль"

В том же бою были тяжело ранены офицер и двое бойцов 50-го батальона бригады "Нахаль".

В бою на севере сектора Газы 28 мая были тяжело ранены офицер и боец 614-го батальона Школы инженерных войск.

В другом бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боев инженерного спецназа "Яалом".

Еще один боец был тяжело ранен на севере Газы.