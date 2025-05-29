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Израиль

Внимание, розыск: пропал 74-летний Йосеф Бар-Шешет

Розыск
время публикации: 29 мая 2025 г., 23:37 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 23:37
Внимание, розыск: пропал 74-летний Йосеф Бар-Шешет
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 74-летнего Йосефа Бар-Шешета из Герцлии. В последний раз его видели утром 29 мая, когда он выходил из дома на улице Рахель.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худой. Мужчина хромает и ходит, опираясь на тросточку. На нем была темно-синяя рубашка с коротким рукавом, черные брюки и сандали.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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