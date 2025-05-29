Внимание, розыск: пропал 74-летний Йосеф Бар-Шешет

Полиция Израиля просит помощи в розыске 74-летнего Йосефа Бар-Шешета из Герцлии. В последний раз его видели утром 29 мая, когда он выходил из дома на улице Рахель.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худой. Мужчина хромает и ходит, опираясь на тросточку. На нем была темно-синяя рубашка с коротким рукавом, черные брюки и сандали.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.