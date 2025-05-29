Ракетный обстрел из Йемена. Сигналы тревоги в центре Израиля

В 21:21-21:23 29 мая, через несколько минут после предуведомления, тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, от Нетании – на севере, до поселка Цур Адаса – на юге. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Из-за тревоги был прерван финальный матч Кубка Израиля по футболу, проходящий на стадионе "Блюмфельд" в Яффо. Игроки и судьи покинули поле, а болельщики получили распоряжение оставаться, на местах и прикрыть голову руками.

Приостановлена работа международного аэропорта имени Бен-Гурион.

12-й канал ИТВ передал, что ракета была перехвачена противоракетным комплексом "Хец-3".

Это был первый ракетный обстрел из Йемена после ударов ВВС ЦАХАЛа, нанесенных по аэропорту в Сане 28 мая.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 27 мая, 24 мая, 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года (по состоянию на 23 мая) хуситы 12 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами. Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.