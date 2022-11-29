В перестрелке с военными с Байт-Умаре один был убит боевик ФАТХа, десятки получили ранения

В ночь на вторник, 29 ноября, в деревне Байт-Умар (к северу от Хеврона) продолжались столкновения между израильскими военными и местными боевиками. Палестинская сторона сообщает, что в ходе столкновений есть убитый и десятки пострадавших.

По данным агентства Maan, был убит 44-летний Муфид Мухаммад Махмуд Халиль ("Палестинский информационный центр" заявляет, что ему было 42 года). Он получил тяжелое огнестрельное ранение, его доставили в больницу "Аль-Ахли", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

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Сообщается также, что в ходе столкновений с военными пострадали более 20 местных жителей.

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Судя по публикациям в социальных сетях, Муфид Халиль был боевиков одной из группировок организации ФАТХ.

Накануне поздно вечером ЦАХАЛ сообщал о массовых беспорядках в деревне Байт-Умар, рядом с которой застрял патрульный джип Армии обороны Израиля. Собравшаяся толпа начала забрасывать джип камнями и взрывными устройствами. Сообщалось о перестрелке палестинских боевиков с вызванным находившимися в джипе военными подкреплением.

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ЦАХАЛ о пострадавших с израильской стороны не сообщает.