У туристов из России в Израиле пропадают деньги: несколько случаев в одном отеле, среди пострадавших режиссер Андрей Смирнов

Несколько недель назад редакции NEWSru.co.il стало известно, что у кинорежиссера, сценариста и актера Андрея Смирнова во время отдыха в Израиле пропала значительная сумма наличных денег. О происшедшем он написал на сайте TripAdvisor, сообщив, что в конце октября 2022 года обнаружил пропажу 3500 евро из сейфа в отеле Dan Accadia в Герцлии. При этом отмечалось, что пропала не вся сумма, хранившаяся в сейфе, а только ее часть. Ознакомившись с другими отзывами на TripAdvisor, Смирнов сделал вывод, что деньги похищают у туристов из России, которые вынуждены теперь брать с собой в путешествие значительные суммы наличными, так как российские кредитные карты за рубежом перестали принимать как платежное средство.

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Мы побеседовали с Андреем Смирновым. Он рассказал, что находился в Израиле на отдыхе вместе с супругой. Обнаружив пропажу денег, они тут же обратились в администрацию гостиницы. К ним в номер поднялся сотрудник службы безопасности, который осмотрел сейф и заявил, что не находит следов взлома. Тот же сотрудник, по словам Смирнова, посоветовал им не обращаться в полицию, сказав: "Это все равно ничего не даст, только нервы испортите".

В итоге Смирновы вернулись домой, так и не подав заявление в полицию. Однако режиссер решил оставить о гостинице соответствующий отзыв и обнаружил, что не он первый пишет о кражах в отеле Dan Accadia.

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Наша редакция нашла двух человек, ранее останавливавшихся в этой гостинице и у которых, по их словам, тоже похищали деньги. Однако, в отличие от Смирновых, эти люди подавали заявления в полицию.

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Мария, гражданка России, которая останавливалась в Dan Accadia в мае 2022 года, говорит, что из ее номера украли пять тысяч долларов. Она подала заявление в израильскую полицию. Эта женщина утверждает, что руководство гостиницы резко отреагировало на ее жалобу. Ей посоветовали обратиться в полицию и заявили, что больше ничем помочь не могут.

Еще один наш собеседник, Яков, гражданин Израиля. Он предприниматель и живет в основном за границей. По словам Якова, последние десять лет, прилетая в Израиль, он всегда останавливался именно в Dan Accadia. Во время его последнего визита, в начале мая этого года, у Якова из сейфа пропали, по его словам, полторы тысячи долларов. Будучи давним постояльцем этой гостиницы, Яков попытался убедить руководство отеля проверить камеры наблюдения на его этаже и провести другие проверки, которые могут пролить свет на происходящее, но администрация гостиницы, по словам Якова, не оказала никакого содействия.

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Все наши собеседники говорят, что администрация гостиницы Dan Accadia пыталась убедить их в том, что они ошиблись и деньги были утеряны ими самими.

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В полиции нашей редакции подтвердили получение соответствующих жалоб и сообщили, что следствие по двум заявлениям (поданным в мае 2022 года) было приостановлено "в связи с отсутствием направления расследования".

Редакция NEWSru.co.il попросила гостиницу Dan Accadia прокомментировать заявления постояльцев. Из отеля нам ответили следующее: "Гостиница Dan Accadia делает все возможное для защиты безопасности наших гостей и их имущества. В том случае, когда постоялец жалуется на кражу имущества или денег, мы рекомендуем ему подать заявление в полицию. В данном случае (пропажа денег в номере А.Смирнова – прим.ред.) проверка показала, что сейф в номере, где остановился постоялец, открывали только один раз, когда постоялец зашел в номер, и только с помощью кода, который знал только он. Поэтому мы считаем, что деньги из сейфа не были взяты кем-то другим. В качестве жеста доброй воли мы решили предоставить постояльцу десятипроцентную скидку на отдых в нашей гостинице и сожалеем, что он в этой ситуации решил очернить тех, кто пошел ему навстречу. Что касается двух других случаев, то мы рекомендовали постояльцам обратиться в полицию. Наша проверка показала, что из их номеров ничего украдено не было".

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Комментарий редакции NEWSru.co.il

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Подобные инциденты могут происходить и в других отелях. Судя по отзывам на TripAdvisor, в этом году участились случаи пропажи денег в гостиницах у туристов из Российской Федерации, что, по всей видимости, объясняется тем, что эта категория туристов теперь вынуждена брать в путешествия значительные суммы наличных денег, не имея возможности расплачиваться за товары и услуги российскими кредитными картами.

Общие рекомендации:

- планируя путешествие, читайте отзывы об отеле, в котором собираетесь остановиться;

- если вам необходимо взять с собой значительную сумму денег, не храните все деньги в одном месте, даже если речь идет о сейфе в гостиничном номере;

- если у вас пропали в отеле деньги или ценные вещи, подавайте заявление в полицию – даже если полиция не найдет украденное, правоохранительные органы будут иметь основания для продолжения расследования, если случаи краж в том или ином отеле будут многократными;

- не забывайте оставить отзыв об отдыхе в отеле (например, на сайте TripAdvisor) – как положительные, так и отрицательные отзывы помогают другим путешественникам при планировании отдыха.