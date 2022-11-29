У туристов из России в Израиле пропадают деньги: несколько случаев в одном отеле, среди пострадавших режиссер Андрей Смирнов
Несколько недель назад редакции NEWSru.co.il стало известно, что у кинорежиссера, сценариста и актера Андрея Смирнова во время отдыха в Израиле пропала значительная сумма наличных денег. О происшедшем он написал на сайте TripAdvisor, сообщив, что в конце октября 2022 года обнаружил пропажу 3500 евро из сейфа в отеле Dan Accadia в Герцлии. При этом отмечалось, что пропала не вся сумма, хранившаяся в сейфе, а только ее часть. Ознакомившись с другими отзывами на TripAdvisor, Смирнов сделал вывод, что деньги похищают у туристов из России, которые вынуждены теперь брать с собой в путешествие значительные суммы наличными, так как российские кредитные карты за рубежом перестали принимать как платежное средство.
Мы побеседовали с Андреем Смирновым. Он рассказал, что находился в Израиле на отдыхе вместе с супругой. Обнаружив пропажу денег, они тут же обратились в администрацию гостиницы. К ним в номер поднялся сотрудник службы безопасности, который осмотрел сейф и заявил, что не находит следов взлома. Тот же сотрудник, по словам Смирнова, посоветовал им не обращаться в полицию, сказав: "Это все равно ничего не даст, только нервы испортите".
В итоге Смирновы вернулись домой, так и не подав заявление в полицию. Однако режиссер решил оставить о гостинице соответствующий отзыв и обнаружил, что не он первый пишет о кражах в отеле Dan Accadia.
Наша редакция нашла двух человек, ранее останавливавшихся в этой гостинице и у которых, по их словам, тоже похищали деньги. Однако, в отличие от Смирновых, эти люди подавали заявления в полицию.
Мария, гражданка России, которая останавливалась в Dan Accadia в мае 2022 года, говорит, что из ее номера украли пять тысяч долларов. Она подала заявление в израильскую полицию. Эта женщина утверждает, что руководство гостиницы резко отреагировало на ее жалобу. Ей посоветовали обратиться в полицию и заявили, что больше ничем помочь не могут.
Еще один наш собеседник, Яков, гражданин Израиля. Он предприниматель и живет в основном за границей. По словам Якова, последние десять лет, прилетая в Израиль, он всегда останавливался именно в Dan Accadia. Во время его последнего визита, в начале мая этого года, у Якова из сейфа пропали, по его словам, полторы тысячи долларов. Будучи давним постояльцем этой гостиницы, Яков попытался убедить руководство отеля проверить камеры наблюдения на его этаже и провести другие проверки, которые могут пролить свет на происходящее, но администрация гостиницы, по словам Якова, не оказала никакого содействия.
Все наши собеседники говорят, что администрация гостиницы Dan Accadia пыталась убедить их в том, что они ошиблись и деньги были утеряны ими самими.
В полиции нашей редакции подтвердили получение соответствующих жалоб и сообщили, что следствие по двум заявлениям (поданным в мае 2022 года) было приостановлено "в связи с отсутствием направления расследования".
Редакция NEWSru.co.il попросила гостиницу Dan Accadia прокомментировать заявления постояльцев. Из отеля нам ответили следующее: "Гостиница Dan Accadia делает все возможное для защиты безопасности наших гостей и их имущества. В том случае, когда постоялец жалуется на кражу имущества или денег, мы рекомендуем ему подать заявление в полицию. В данном случае (пропажа денег в номере А.Смирнова – прим.ред.) проверка показала, что сейф в номере, где остановился постоялец, открывали только один раз, когда постоялец зашел в номер, и только с помощью кода, который знал только он. Поэтому мы считаем, что деньги из сейфа не были взяты кем-то другим. В качестве жеста доброй воли мы решили предоставить постояльцу десятипроцентную скидку на отдых в нашей гостинице и сожалеем, что он в этой ситуации решил очернить тех, кто пошел ему навстречу. Что касается двух других случаев, то мы рекомендовали постояльцам обратиться в полицию. Наша проверка показала, что из их номеров ничего украдено не было".
Комментарий редакции NEWSru.co.il
Подобные инциденты могут происходить и в других отелях. Судя по отзывам на TripAdvisor, в этом году участились случаи пропажи денег в гостиницах у туристов из Российской Федерации, что, по всей видимости, объясняется тем, что эта категория туристов теперь вынуждена брать в путешествия значительные суммы наличных денег, не имея возможности расплачиваться за товары и услуги российскими кредитными картами.
Общие рекомендации:
- планируя путешествие, читайте отзывы об отеле, в котором собираетесь остановиться;
- если вам необходимо взять с собой значительную сумму денег, не храните все деньги в одном месте, даже если речь идет о сейфе в гостиничном номере;
- если у вас пропали в отеле деньги или ценные вещи, подавайте заявление в полицию – даже если полиция не найдет украденное, правоохранительные органы будут иметь основания для продолжения расследования, если случаи краж в том или ином отеле будут многократными;
- не забывайте оставить отзыв об отдыхе в отеле (например, на сайте TripAdvisor) – как положительные, так и отрицательные отзывы помогают другим путешественникам при планировании отдыха.