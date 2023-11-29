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    В Израиле

    Боевики ХАМАСа объявили о гибели Шири Бибас и ее маленьких детей

    время публикации: | последнее обновление:
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    Кфир, Ариэль и Шири Бибас
    Кадр из видео ХАМАСа 7 октября

    Террористическая группировка "Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) объявила, что трое израильтян, находившихся в заложниках, погибли в результате бомбардировки Газы ЦАХАЛом.

    Боевиками ХАМАСа названы имена этих заложников: Шири Бибас (32 года) и ее дети Ариэль (4 года) и Кфир (9 месяцев).

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    Командование ЦАХАЛа в связи с этим заявляет: "Террористическая организация ХАМАС продолжает действовать жестоко и бесчеловечно. Представители ЦАХАЛа поговорили с членами семьи Бибас, проинформировали их о публикации и в настоящее время опекают их. Армия обороны Израиля проверяет достоверность информации. Ответственность за безопасность всех похищенных и удерживаемых в секторе Газа полностью лежит на террористической организации ХАМАС. ХАМАС подвергает опасности похищенных, в том числе девять детей. ХАМАС обязан немедленно вернуть их в Израиль".

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    Напомним, что ранее террористы объявляли погибшей девятилетнюю Эмили Ханд. Но девочка выжила и была освобождена из плена.

    Власти Израиля пока не подтверждают гибель Шири Бибас и ее детей. Поступала информация, что их удерживали в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

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    Объявление ХАМАСа о гибели израильтянки и ее маленьких детей может быть очередным "ходом" в психологической войне, которую ведут террористы.

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    Власти Израиля: в Газе террористы продолжают удерживать более 160 заложников
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2023
    По данным разведки, семья Бибас и их "рыжие мальчики" удерживаются в районе Хан-Юниса
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