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    В Израиле

    Журналист 13-го канала рассказал о заложниках в Газе, которые были в плену у "учителя" и "доктора"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Журналист 13-го канала рассказал о заложниках в Газе, которые были в плену у
    AP Photo/Adel Hana

    СМИ и отдельные журналисты публикуют рассказы освобожденных заложников и их близких, пересказывающих то, что говорят бывшие пленники об условиях содержания в секторе Газы.

    Так, например, журналист Альмог Бокер (13-й телеканал) пишет на своей странице в X: ""Непричастны", говорят они, да? Что ж, прочтите эту историю внимательно. Один из похищенных, которого содержали почти 50 дней на чердаке, рассказал, что его удерживал учитель UNRWA – отец десяти детей. Этот учитель запирал жертву, почти не давал еды и пренебрегал медицинскими нуждами. Но подождите, это еще не все! Другого похищенного держал в плену врач из Газы, который одновременно присматривал за детьми. Это не единичные инциденты, эти гражданские лица являются террористами. Присутствовавшие на субботней резне, теперь выяснилось, что они являются неотъемлемой частью удержания в плену сотен людей, включая женщин и детей".

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    Двора Коэн, тётя 12-летнего Эйтана Яаломи, который был захвачен террористами 7 октября в поселке Нир-Оз и вышел на свободу 27 ноября, в эфире французского телеканала BFM рассказала со слов племянника, что в "черную субботу" его избили "мирные граждане" Газы. Мальчик говорит, что, когда дети плакали, террористы угрожали им оружием. По его словам, детей заставляли смотреть видеозаписи резни, на которых показывали убийства их близких и знакомых.

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