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    В Израиле

    AFP: ХАМАС сообщил посредникам, что согласен продлить "удну" на четыре дня

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    AFP: ХАМАС сообщил посредникам, что согласен продлить
    Flash90

    Агентство France-Presse (AFP) передает: руководство террористической организации ХАМАС сообщило посредникам, что согласно продлить "удну" в секторе Газы на четыре дня – до 4 декабря включительно.

    Отметим, что ХАМАС упорно продолжает называть соглашение о временном прекращении огня "удной" – то есть фактическим перемирием. Хотя правительство Израиля настаивает на том, что никакого "перемирия" с ХАМАСом и другими террористическими организациями в Газе нет. Формально война "Железные мечи", начавшаяся в ответ на массовое вторжение террористов в Израиль 7 октября, продолжается.

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    29 ноября – 6-й день временного прекращения огня в Газе. Первоначальная четырехдневная пауза продлена на два дня. При этом ХАМАС и "Исламский джихад" ежедневно обязались освобождать 10 заложников в обмен на освобождение Израилем 30 заключенных, арестованных за преступления в сфере безопасности.

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    Ранее американское издание Washington Post сообщало, что международные посредники настаивают на более длительном перерыве в вооруженном конфликте.

    "Гуманитарные организации надеются, что перерыв позволит доставить дополнительные крайне необходимые грузы в осажденный палестинский анклав, где гуманитарная ситуация ухудшается с наступлением зимы", – пишут в WP Хазем Балуша, Лавдей Моррис и Руби Меллен.

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    США дали понять Израилю, что, когда военная кампания в Газе возобновится, ее нельзя будет проводить с той же интенсивностью, которая наблюдалась до сих пор в северной половине анклава, где более половины зданий были повреждены или разрушены, что вынудило большинство мирных жителей бежать на юг, говорится в публикации WP.

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    Официальный представитель США на условиях анонимности заявил, что "чрезвычайно важно", чтобы наступление, которое, как планируют власти Израиля, начнется в южной части сектора Газы после паузы, "было проведено таким образом, чтобы в максимальной степени не наносить значительного ущерба перемещенным лицам". По словам чиновника, объекты, которые будут "защищены от военных операций" на юге Газы, должны включать убежища ООН и гражданскую инфраструктуру.

    Представитель властей Израиля, также на условиях анонимности, подтвердил, что в Иерусалиме ожидают, что гуманитарная пауза – истекающая теперь утром в четверг, 30 ноября – будет продлена. По его словам, в израильском руководстве исходят из того, что прекращение огня будет сохраняться затем еще два-три дня – то есть до 2-3 декабря. "После чего мы либо возобновим операции в секторе Газы, либо, возможно, достигнем последующего соглашения", – сказал израильский чиновник. Он также отметил, что в Израиле готовы продлевать паузу ради освобождения всех женщин и детей, находящихся в заложниках (эта задача, судя по всему, первоочередная), а затем готовы рассмотреть предложения ХАМАСа о расширении процесса обмена, который будет включать заложников-мужчин и израильских военнослужащих.

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    В публикации упоминаются усилия директора ЦРУ Уильяма Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена, направленные на предотвращение возобновления боевых действий в Газе и продолжения потока гуманитарной помощи в Газу на фоне процесса освобождения заложников.

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    Катар – на сегодняшний день ключевой посредник в переговорах между Израилем и ХАМАСом – также заявил, что надеется, что гуманитарная пауза будет продлена и что освобождение заложников выйдет за рамки женщин и детей, пишет Washington Post.

    Издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщало со ссылкой на египетские источники, что между Израилем и ХАМАСом достигнута предварительная договоренность о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Переговоры велись при посредничестве Египта, Катара и США. По сведениям этого издания, условия для режима прекращения огня остаются прежними.

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    При этом телеканал "Кан-11" передал, что Израиль на переговорах с Катаром настаивает на том, чтобы в рамках шестого этапа сделки "по обмену" были освобождены дети и их матери, остающиеся в руках террористов, и только после этого можно будет обсуждать дополнительное продление режима прекращения огня.

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    При этом один из двух египетских источников сообщил изданию "Аль-Араби аль-Джадид" о прогрессе в переговорах между ХАМАСом и другими группировками, удерживающими в плену израильских женщин и детей, об их освобождении в рамках сделки с Израилем. Подтверждением этого может служить заявление "Исламского джихада" о том, что часть заложниц, освобожденных в рамках пятого этапа сделки 28 ноября, удерживались этой террористической группировкой.

    Говоря о переговорном процессе, источник "Аль-Араби аль-Джадид" напомнил, что в Дохе в данный момент находятся директор ЦРУ Ульям Бернс, глава "Мосада" Давид Барнеа, глава службы общей разведки Египта Аббас Камаль. По словам источника, обсуждения в Катаре могут выйти за пределы продления "перемирия" и перейти к разговору о достижении всеобъемлющего соглашения о долгосрочном прекращении огня.

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    Израильский телеканал "Кешет-12" сообщил, что в Израиле были готовы к тому, что от ХАМАСа поступит предложение обменять всех оставшихся заложников на всех террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, при условии прекращения ЦАХАЛом боевых действий в секторе Газы. Источник в Иерусалиме заявил телеканалу, что на подобную сделку Израиль не согласится. "Возвращение заложников и уничтожение военного и политического потенциала ХАМАСа – это две разные цели, и одна не заменяет другую", – сказал он.

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    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир уже пообещал, что в случае прекращения операции в Газе он развалит нынешнее правительство.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 Ноября 2023
    Washington Post: Переговорщики настаивают на продлении паузы в Газе, возвращение заложников продолжается
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