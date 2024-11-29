Внимание, розыск: пропал 20-летний Бен Цион Луцкин из Бейт-Шемеша

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего 20-летнего Бен Циона Луцкина, жителя Бейт-Шемеша.

В последний раз его видели 28 ноября, когда он покинул дом, собираясь на пляж в районе Ришон ле-Циона. С тех пор связь с ним прервалась.

Приметы пропавшего: был одет в белую рубашку и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02-9902222.