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Израиль

Внимание, розыск: пропал 20-летний Бен Цион Луцкин из Бейт-Шемеша

Розыск
время публикации: 29 ноября 2024 г., 17:54 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 18:09
Бен Цион Луцкин

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего 20-летнего Бен Циона Луцкина, жителя Бейт-Шемеша.

В последний раз его видели 28 ноября, когда он покинул дом, собираясь на пляж в районе Ришон ле-Циона. С тех пор связь с ним прервалась.

Приметы пропавшего: был одет в белую рубашку и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02-9902222.

Израиль
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