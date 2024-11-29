Внимание, розыск: пропал 20-летний Бен Цион Луцкин из Бейт-Шемеша
время публикации: 29 ноября 2024 г., 17:54 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 18:09
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего 20-летнего Бен Циона Луцкина, жителя Бейт-Шемеша.
В последний раз его видели 28 ноября, когда он покинул дом, собираясь на пляж в районе Ришон ле-Циона. С тех пор связь с ним прервалась.
Приметы пропавшего: был одет в белую рубашку и черные брюки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02-9902222.