Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 29.11.2024: операции в Калькилии, Хевроне, Иерихоне
время публикации: 29 ноября 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 06:26
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 ноября действовали в Калькилии и около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Шхема (в Байт-Фурике), около Рамаллы (в Джалазуне), в Хевроне, в Иерихоне.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 ноября.