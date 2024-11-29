ЦАХАЛ: теракт возле Ариэля осуществил член ХАМАСа Самар Махмуд Хусейн

Силы ЦАХАЛа, общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в последние часы действовали в районе дома террориста, который ранее осуществил теракт возле Ариэля, обстреляв автобус.

Террорист Самар Махмуд Хусейн, житель села Эйнабус, 48 лет, член ХАМАСа, ранее отбывал наказание за причастность к террористической деятельности.

В рамках операции в Эйнабусе сотрудники служб безопасности допросили подозреваемых и провели осмотры помещений в этом районе.