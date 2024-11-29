ЦАХАЛ: теракт возле Ариэля осуществил член ХАМАСа Самар Махмуд Хусейн
время публикации: 29 ноября 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 20:05
Силы ЦАХАЛа, общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в последние часы действовали в районе дома террориста, который ранее осуществил теракт возле Ариэля, обстреляв автобус.
Террорист Самар Махмуд Хусейн, житель села Эйнабус, 48 лет, член ХАМАСа, ранее отбывал наказание за причастность к террористической деятельности.
В рамках операции в Эйнабусе сотрудники служб безопасности допросили подозреваемых и провели осмотры помещений в этом районе.
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