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Израиль

ЦАХАЛ: теракт возле Ариэля осуществил член ХАМАСа Самар Махмуд Хусейн

время публикации: 29 ноября 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 20:05
Деревня Эйнабус
Фото: Википедия

Силы ЦАХАЛа, общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в последние часы действовали в районе дома террориста, который ранее осуществил теракт возле Ариэля, обстреляв автобус.

Террорист Самар Махмуд Хусейн, житель села Эйнабус, 48 лет, член ХАМАСа, ранее отбывал наказание за причастность к террористической деятельности.

В рамках операции в Эйнабусе сотрудники служб безопасности допросили подозреваемых и провели осмотры помещений в этом районе.

Израиль
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Теракт около Ариэля: обстрелян автобус, есть раненые