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Израиль

ХАМАС утверждает: ЦАХАЛ атаковал жилые дома в Бейт-Лахии, погибли 80 человек

время публикации: 29 октября 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 16:54
Бейт-Лахия, ноябрь 2023 года
AP Photo/Mohammed Hajjar

Министерство связи ХАМАСа в секторе Газы утверждает, что ЦАХАЛ нанес удар по пяти жилым домам в Бейт-Лахии на севере сектора Газы. По утверждению ХАМАСа, в результате атаки погибли более 80 человек.

Представители ЦАХАЛа сообщают, что расследуют подробности инцидента, однако в Армии обороны Израиля подчеркивают: территория Бейт-Лахии остается зоной боевых действий, гражданское население из этого района давно эвакуировано.

В ЦАХАЛе также напоминают, что израильские вооруженные силы действуют точечно, стремясь свести жертвы среди гражданского населения к минимуму.

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