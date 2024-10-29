ХАМАС утверждает: ЦАХАЛ атаковал жилые дома в Бейт-Лахии, погибли 80 человек

Министерство связи ХАМАСа в секторе Газы утверждает, что ЦАХАЛ нанес удар по пяти жилым домам в Бейт-Лахии на севере сектора Газы. По утверждению ХАМАСа, в результате атаки погибли более 80 человек.

Представители ЦАХАЛа сообщают, что расследуют подробности инцидента, однако в Армии обороны Израиля подчеркивают: территория Бейт-Лахии остается зоной боевых действий, гражданское население из этого района давно эвакуировано.

В ЦАХАЛе также напоминают, что израильские вооруженные силы действуют точечно, стремясь свести жертвы среди гражданского населения к минимуму.