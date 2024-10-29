ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 40 целям в Газе

ЦАХАЛ продолжает действовать на территории сектора Газы. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по примерно 40 целям в Газе – по группам боевиков, зданиям военного назначения и др.

На севере сектора, в том числе в Джабалии, продолжают действовать силы 162-й дивизии.

В центре сектора действуют силы 252-й дивизии.

В Рафиахе, на юге сектора, действуют силы дивизии "Газа".