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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 40 целям в Газе

время публикации: 29 октября 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 09:43
ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 40 целям в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает действовать на территории сектора Газы. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по примерно 40 целям в Газе – по группам боевиков, зданиям военного назначения и др.

На севере сектора, в том числе в Джабалии, продолжают действовать силы 162-й дивизии.

В центре сектора действуют силы 252-й дивизии.

В Рафиахе, на юге сектора, действуют силы дивизии "Газа".

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